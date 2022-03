Motorola annuncia Moto G22 con foto di abbigliamento 50 MP, écran 90 Hz et plus

Motorola an annonce ce jeudi (3) la Moto G22, successeur du Moto G20 de base, officiellement lance l’année dernière. Avec des spécifications modernes, mais axé sur la catégorie des petits budgets, l’appareil si distingue per un design différencié et un système de caméra quadruple à l’arrière. Le Moto G22 arriva prima del lancio della famiglia Edge 30 e del marchio della prima sortita di Motorola nel 2022 per questa categoria più entrata di gioco.

Lancia del Moto G22 con una fotocamera quadrupla da 50 MP

Avec un design arrière distintivo, on peut dire que le Moto G22 è il premier modèle à presente il nuovo linguaggio visuel de Motorola o les caméras sont positionnées dans un module légèrement plus sailant, mettant en valeur il grand capteur principal qui a gagné un cadre ovale en haut de l’ensemble.

Moto G22 (Credito: Motorola/Divulgation)

En plus de cette nouvelle disposition des caméras arrière, il look élégant de l’appareil si distingue per l’utilisation d’une finition à effet métallique, un point positif pour cette catégorie de modèles plus abordables.

Specifiche Moto G22

Il Moto G22 dispone di un display LCD IPS da 6,5 ​​pollici con risoluzione HD+ (1 600 x 720 pixel) e Taux de rafraîchissement de 90 Hzun déclassement du Moto G20 qui a 120 Hz. Pour fermer le paquet avant, la camera selfie est positionnée dans un petit trou dans le verre et a une résolution de 16 MP.

En parlant de cameras, l’ensemble arrière met en évidence le grand capteur principal de 50 MP avec une ouverture d’objectif f/1.8 et un objectif ultra large de 8 MP et un champ de vision de 118º , situé juste en dessous. La société a égallement ajouté deux capteurs supplementaires avec unae résolution de 2 MP chacun pour il premio de vue macro et la cattura de données de profondeur, rispettiviment.

Les performance du Moto G22 sont pilotées par le processeur Elio G37 de MediaTek, combiné avec 4 Go de RAM et 64 Go de stockage interne , qui peut être étendu tramite una carte microSD jusqu’à 1 To. Questo insieme è alimentato da una batteria da 5 000 mAh e carica una carica da 15 watt.

Inoltre, il Moto G22 è disponibile con Android 12 dell’utente, un capteur d’empreintes digitalis pour la deverrouillage biométrique installé sul bottone d’alimentazione et la porta P2 pour les écouteurs de 3,5 mm.

prezzo e disponibilità

Le Moto G22 a trois options de couleur (Credito : Oficina da Net)