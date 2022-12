Grave turbolenza su un volo americano: 36 feriti, 11 dei quali gravi (video)

Alcune delle vittime presentavano ferite alla testa, contusioni e lacerazioni, mentre altre avevano perso conoscenza.

Immagine illustrativa.







Coniuge DPA/belga

Pubblicato il 19/12/2022 alle 7:08 Tempo di lettura: 2 minuti



tSei passeggeri sono rimasti feriti, 11 in modo grave, dopo aver subito forti turbolenze durante un volo tra Phoenix (Arizona, USA) e Honolulu (Hawaii). Diversi media statunitensi hanno riferito lunedì che tra i feriti c’erano un bambino di 14 mesi e un ragazzo.

Duecentotrentotto passeggeri e 10 membri dell’equipaggio erano a bordo dell’aereo della Hawaiian Airlines. La perturbazione è avvenuta a quota 11.000 metri.







Alcuni passeggeri sono stati espulsi dai loro posti sull’Airbus A330-243. Le immagini dall’interno dell’aereo mostrano graffi e crepe nel soffitto.

Alcune delle vittime presentavano ferite alla testa, contusioni e lacerazioni, mentre altre avevano perso conoscenza.

L’aereo è riuscito ad atterrare a Daniel K. Inouye International a Honolulu intorno alle 11:00 ora locale di domenica.

“Diversi passeggeri e membri dell’equipaggio hanno ricevuto cure mediche in aeroporto per ferite lievi, mentre altri sono stati rapidamente trasportati negli ospedali locali per ulteriori cure”, ha affermato il social network Twitter di Hawaii Airlines.

Hawaiian Airlines ha aggiunto di supportare “tutti i passeggeri e i dipendenti interessati” e intende condurre “un’ispezione approfondita del dispositivo prima di rimetterlo in servizio”.