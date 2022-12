Il Qatar è sospettato di corrompere membri del Parlamento europeo e sta minacciando l’Unione europea

Doha ha avvertito domenica che le azioni del Parlamento europeo contro il Qatar avrebbero un “impatto negativo” sulle relazioni con l’emirato ricco di gas e sulle forniture energetiche globali. Questa reazione arriva dopo che il Parlamento europeo ha chiesto di negare l’accesso all’associazione nel contesto di un presunto caso di corruzione.

L’apertura di un’inchiesta a Bruxelles contro in particolare la deputata greca Eva Kaili, sospettata di essere stata spinta dal Qatar a difendere gli interessi del Paese che ospita i Mondiali, ha scosso l’establishment.

Giovedì a Strasburgo, i membri del Parlamento europeo hanno votato quasi all’unanimità su un testo che chiedeva “Sollecitando la sospensione dei permessi di ingresso per i rappresentanti degli interessi del QatarTempo di indagini La decisione spetta alla presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola.

Il Qatar gioca la carta della sicurezza e dell’energia

“La decisione di imporre una tale restrizione discriminatoria al Qatar, limitando il dialogo e la cooperazione prima della conclusione delle procedure legali, avrà un impatto negativo sulla cooperazione in materia di sicurezza regionale e globale, nonché sulle discussioni in corso sulla scarsità di energia globale e sulla sicurezza.Domenica ha risposto un diplomatico del Qatar.

Il Qatar è uno dei principali produttori mondiali di gas naturale liquefatto, insieme a Stati Uniti e Australia. Dall’invasione russa dell’Ucraina, è stata sempre più corteggiata dai paesi europei, alla ricerca di un’alternativa al gas russo.

Attacchi “esclusivi”.

Gli eurodeputati si sono detti “sconvolti” dai presunti atti di corruzione e riciclaggio di denaro e hanno deciso di sospendere “Tutti lavorano su fascicoli legislativi relativi allo Stato del QatarIn primis quelle relative alla liberalizzazione dei visti per lo Stato del Qatar e del Kuwait, nonché l’accordo sull’aviazione.

Qatar cheLui rifiuta fermamente“Le accuse contro di lui si rammarica”Sentenze basate su informazioni inesatte rivelate dalle fughe di notizie senza attendere il completamento delle indagini“Sebbene non sia l’unico Paese menzionato nell’inchiesta aperta dal Belgio, critiche e attacchi sono mirati”, ha detto il diplomatico del Qatar in un comunicato stampa.EsclusivamenteHa detto “Qatar”.

Il Parlamento respinge la richiesta del Qatar

Rispondendo a un giornalista, la presidente del Parlamento, Roberta Metsola, ha detto giovedì che lei “Due incontri con i rappresentanti del governo del Qatar a Bruxelles“e quello”rifiutareLa richiesta dello Stato del Golfo di rivolgersi al Parlamento europeo.

Ha anche detto di aver rifiutato un invito del Qatar a partecipare ai Mondiali, citandola “preoccupazioni per questo paese“.

Macron parteciperà alla finale

Il presunto coinvolgimento dell’emirato in questo scandalo, e le tante polemiche avvenute sul quotidiano Mondial – sul rispetto dei diritti umani o dell’ambiente – non hanno dissuaso il presidente francese, Emmanuel Macron, dal recarsi a Doha per partecipare alla partita finale del Domenica tra Francia e Francia. Argentina. Aveva già partecipato mercoledì alla semifinale tra Francia e Marocco.

Nella dichiarazione rilasciata domenica, il Qatar ha affermato le sue relazioni.Solido“Con molti paesi dell’Unione Europea, esprimendo questo”Gratitudine a coloro che hanno dimostrato il loro impegno in queste relazioni di fronte all’attuale ondata di attacchi“.

D’altra parte, l’emirato ha denunciato la mancanza di collaborazione del governo belga, che ha dichiarato di essere suo partner.chiudere“e altri”risorsa chiavegas naturale liquefatto.