RTBF pone fine alla trasmissione televisiva di uno dei suoi programmi simbolo, presentato da 25 anni

Se lo spettacolo non sarà più trasmesso in TV, brevi sequenze saranno proposte su Avio molto presto.

In un comunicato stampa per RTBF, Luc Noel ha sottolineato l’attualità del tema del nostro rapporto con la natura oggi: “Il giardinaggio è diventato più che mai un’attività ariosa in termini di stress, fatica e altri dolori della vita. ritmo della natura.Seminare, piantare e coltivare sono tutte azioni compiute nella prospettiva di una futura fonte di soddisfazione che ti porta nel domani.Per molti giovani piantare un orto dovrebbe essere visto come un gesto civico che contribuisce a riprendere il controllo della la loro dieta, producendo verdure Sane, di varietà non controllate dalle multinazionali sementiere, contribuendo anche ad accogliere la biodiversità, risparmiare denaro e ridurre l’impronta ecologica.È inoltre necessario sottolineare il ruolo sempre più importante del giardinaggio come generatore di relazioni sociali con la diffusione degli orti comunali».