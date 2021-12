Miss Ile-de-France, Diane Lear, è stata eletta Miss Francia 2022 (foto e video)

Chiamata dall’Agence France-Presse a rispondere alle dichiarazioni del ministro della Parità per le donne e gli uomini Elizabeth Moreno che considera “assolutamente” le regole di Miss Francia, questa titolare del Diploma di Commercio Internazionale ha risposto: “Se c” era. Amiamo quello che era. È ancora l’appuntamento dell’anno Miss Francia (…) Miss Francia è e rimarrà Miss Francia. È sempre stato così. Lo amiamo così da anni. Perché cambiarlo adesso? “.

La donna di colore di 1m77 anni, diplomata in International Business, è stata scelta 50/50 dai telespettatori del canale TF1, che ha trasmesso la cerimonia in diretta, e da una giuria di sette persone presieduta da Jean-Pierre Bernaut.

La giuria ha deciso al termine di una serata durante la quale 29 nominati regionali hanno presentato a Miss Mondo con i tacchi a spillo una serie di coreografie di celebri brani di musical, con abbondanza di strass e glitter, e tra le acclamazioni del pubblico allo Zénith de Caen.







discussione

Questa competizione, destinata a donne non sposate con un’altezza minima di 1,70 metri e con meno di 25 anni, è oggetto di crescenti polemiche.

“Mi piace il concorso di Miss Francia (…) è un concorso divertente e magico”, ha detto venerdì il ministro della Cultura Roslyn Bachelot su BFMTV.

“Serve un po’ di leggerezza” e queste giovani donne “sono ben lungi dall’essere dei vasi”, ha detto.

Ma il ministro per la parità tra donne e uomini, Elisabetta Moreno, ha nuovamente lamentato venerdì “le vecchie regole (…) che possono essere discriminatorie”. La signora Moreno ha parlato in una breve intervista all’AFP dopo aver incontrato i dispersi a Caen.

La Moreno ha lamentato che “una donna già vedova o una madre non può presentare domanda”.

“Perché Miss Francia non può essere sarcastica, non può essere una madre o stare in topless per combattere il cancro?” ‘, aveva già chiesto in ottobre.

Ma la signora Moreno da allora ha ricevuto nel ministero Alexia Laroche-Joubert, presidente di Miss Francia, una filiale della società di produzione Endemol. Venerdì era “quasi certa” che le regole sarebbero “cambiate”.







“guadagno”

Da allora Laroche Joubert ha annunciato, presentando il concorso 2022, che per la prima volta i candidati saranno pagati per la finale ma non per le prove.

“Ci sono criteri di cambiamento per adeguarsi ai tempi (…). Ho anche ammesso che la situazione individuale è decisamente superata”.

Il coinvolgimento transgender è “possibile” e “ha fatto parte delle discussioni” con la signora Laroche-Joubert, ha sottolineato la signora Moreno sabato su Europa 1.

Questa “possibilità” ha fatto sì che Genevieve de Fontaine, 89 anni, saltasse e chiudesse la competizione a causa di una divergenza di opinioni dieci anni fa. “Miss Miss Queen” ha dichiarato in una dichiarazione di essere “estremamente scioccata”.

Ma per il ministro il concorso meritava sostegno perché “è stato un modo per molte donne di liberarsi”.

Ma lui continua ad arrabbiarsi. Il principale gruppo municipale di opposizione di Caen (EELV-PCF-DVG) era furioso all’inizio di dicembre perché il sindaco LR non aveva annunciato il suo costo per la città.

Secondo il membro del consiglio dell’EELV Rudi Lorvelain, il concorso, che in realtà è stato organizzato a Caen, era costato alla città “200mila euro” nel 2010.

Il gruppo dei funzionari eletti ha evidenziato i “profitti realizzati dalla società organizzatrice” del concorso e “ha accolto con favore l’azione legale avviata” da Women’s Home.