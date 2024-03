Grandi cambiamenti sono imminenti per l'Anderlecht

Anche l'RSC Anderlecht sta lavorando dietro le quinte per la prossima stagione. Al Consiglio dei tifosi dell'RSCA, il club ha rivelato che i cambiamenti erano imminenti. Il club ha preparato un inventario.

Ci sarà qualcosa come un fan village al T3. Può ospitare 8.500 sostenitori. Per fare ciò, l'Anderlecht dovrà richiedere un permesso di costruzione, poiché dovranno essere costruiti nuovi ingressi. Se verrà rilasciata la licenza edilizia, il club spera di aprire questo nuovo concept all'inizio della prossima stagione.

Fatto sorprendente: l'Anderlecht presenterà la sua nuova maglia solo a luglio. In effetti, il club ha iniziato a cercare un nuovo sponsor principale. Le discussioni sono in corso, ma nessuna decisione è stata ancora presa. La terza maglia verrà introdotta a settembre.

Sponsor e abbonamenti

Novità infine anche per quanto riguarda gli abbonamenti. Può essere rinnovato da maggio (dopo le qualificazioni). L'Anderlecht riferisce che potrebbe esserci un (piccolo) aumento dei prezzi. L’anno scorso non c’è stato alcun aumento, il che è logico dopo la peggiore stagione degli ultimi 100 anni. La domanda è molto forte in questa stagione, quindi il viola e il bianco rappresentano l’aspetto economico logico della domanda e dell’offerta.