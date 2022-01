5G: plusieurs compagnies suppriment leurs vols vers des aéroports o la 5G est installée

Plusieurs compagnies aériennes internationales annoncent qu’elles annuleront des vols à destination des États-Unis à partir du 19 janvier.

Il settore dell’aviazione americana controlla i segnali 5G e la banda C ne disturba i sistemi di navigazione degli avioni. Notamment ceux utilisés en cas de mauvais temps. Face à ces risques, Emirates, Air India, All Nippon Airways o encore Japan Airlines su annoncé des réductions de service.

Les préoccupations liées à l’aviation ont déjà entraîné plusieurs retards. Per il rappel, le imprese di telecomunicazioni precedenti al servizio in banda C (5G) le 19 gennaio. En alerte face aux risques, le secteur de l’avion a retardé le lancement à deux riprende depuis début décembre.

Ritardati, fidanzati e annullamenti

ANA, Delta Air Lines, Emirates, Japan Airlines… Certe compagnie aeree internazionali non dichiarano il 18 gennaio in cui vengono annullate certezze americane e ragioni per le interferenze.

Ad esempio, Air India ha annunciato la sospensione del servizio tra l’aeroporto di Delhi e San Francisco, Chicago e JFK. Elle suspendra égallement un vol de Mumbai a Newark. De son côté, Emirates suspendra ses vols dans neuf aéroports americains. À savoir, Boston, Chicago O’Hare, Dallas Fort Worth, George Bush Intercontinental a Houston, Miami, Newark, Orlando, San Francisco e Seattle. “Nous travaillons en étroite collaboration avec les constructeurs d’avions et les autorités compétentes afin d’atténuer les problèmes opérationnels, et nous espérons reprendre nos services aux États-Unis dès que possible”, un comunicato déclaré la compagnie dans son.

Enfin, Boeing una notifica alla Japan Airlines per i segnali 5G per i telefoni cellulari americani “peuvent interférer avec l’altimètre à ondes radio installé sul Boeing 777”. À savoir que la compagnie envoy aé cette notifica avant que les entreprises de télécommunications n’acceptent les nouvelles limitazioni.

Éloigner les signaux 5G

Les dix plus grandi compagnie aeree americane ont adressé une lettre aux régulateurs. Elles déclarent que la 5G sera plus perturbatrice qu’elles ne leient pensaient initialement. D’après “les dix”, ces signaux pourraient influencer “più de 1 100 vol et 100 000 passaggi” quotidiennement à cause. Elles ajouent que “le commerce de la nation s’arrêtera net. La lettera data del 17 gennaio

Ainsi, les compagnies souhaitaient que la 5G se déploie partout dans le pays, sauf dans un rayon de “3,2 km di piste” de alcuni importanti aeroporti, “tels que définis par la FAA le 19 gennaio 2022”. Cet éloignment des signaux “permettra de déployer la 5G tout en évitant les impacts néfastes sur l’industrie de l’aviation, les voyageurs, la chaîne d’approvisionnement, la distribution de vaccins, notre main-d’œuvre et l’économie au sens large”.

Le ras-le-bol des imprese di telecomunicazioni

AT&T, qui détient la société mère de CNN, et Verizon ont tous deux annoncé le 18 janvier qu’ils ritardare l’attivazione del 5G su alcuni piloni autour de alcuni aeroporti. Et ce, alors que le déploiement était prévu le lendemain.

“Nous sommes frustrés par l’incapacité de l’Administration fédérale de l’aviation à faire ce que près de 40 pays ont fait, à savoir déployer la technologie 5G en toute sécurité sans perturber les services et d’naviusation.” à le faire en temps voulu”, un comunicato AT&T dans un comunicato. Plus précisément, l’entreprise a déclaré qu’elle reportait “temporaneo” le déploiement sur un “nombre limité de tours autour de certees pistes d’aéroport”. Verizon a égallement déclaré qu’elle limitrait “volontairement” il réseau 5G in prossimità degli aeroporti.

Dans une déclaration, il presidente Joe Biden a remercié Verizon et AT&T d’avoir accepté il report, qui, selon lui, n’affecterait qu’environ 10 % des emplacements de pylônes sans fil.