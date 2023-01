Grande cambiamento per i clienti Proximus e Orange: annunci imposti su determinati programmi registrati!

“Le abitudini dei telespettatori belgi sono cambiate radicalmente negli ultimi anni. Sebbene il consumo di contenuti non sia mai stato così importante come lo è oggi, il graduale abbandono della linearità a favore di uno spostamento temporale sta sottolineando gli attuali modelli pubblicitari nel panorama dei media locali”. Ma. Giustifica la società di telecomunicazioni e il gruppo dei media.

In questo contesto, il settore dei media locali richiede sempre più un ripensamento dei paradigmi attuali.

Annunci personalizzati

Concretamente, la lettura dei programmi registrati sui canali VTM precederà presto, su alcuni TV box, un minuto di pubblicità obbligatoria. Previa approvazione del cliente, questi siti pubblicitari saranno personalizzati per essere più pertinenti ai suoi interessi. Nel resto del programma, comprese le interruzioni pubblicitarie, sarà ancora possibile l’avanzamento rapido.

Inoltre, le due società hanno concordato di condividere informazioni più accurate sugli orari di inizio e fine dei programmi, in modo che le registrazioni potessero iniziare all’inizio dello spettacolo. Così il telespettatore non dovrà più cercare da solo i titoli di testa del programma e potrà guardare il programma scelto immediatamente, un minuto dopo l’annuncio obbligatorio.

Canali RTL presto interessati?

Queste modifiche saranno implementate prima sull’ultima generazione di televisori a partire da aprile. I modelli più vecchi seguiranno in seguito. “I canali VTM sono i primi a lanciare questo nuovo modello pubblicitario. Sono in corso discussioni anche con altri gruppi media”, precisa Proximus. Si noti che RTL Belgium è stata recentemente acquisita da DPG Media: non è quindi impossibile che questa funzionalità arrivi molto presto sul versante francofono, sui canali del gruppo (RTL-TVI, Club RTL, Plug RTL), anche se c’è Nessuna connessione. Fatto in questa direzione al momento.

Il concorso di Neximos, Telenet ha già fornito un sistema equivalente.

DPG Media riferisce inoltre di aver firmato un accordo simile con Orange, un attore più modesto nella TV digitale.