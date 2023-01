Thierry Bodson (FGTB): “Non ci sono abbastanza disoccupati per raggiungere un tasso di occupazione dell’80% in Belgio”

Con noi, spera Vivaldi Raggiungere un tasso di occupazione dell’80% entro il 2030. Una vera sfida data Tasso di occupazione nazionale del 72%. (76,8% nella regione fiamminga, 65,9% nella regione vallona e 65,8% nella regione di Bruxelles-Capitale) presenti.

Ma è possibile questa sfida? “unraggiungere un ottimo tassoaoi è aumentato dell’80% in Belgio, rappresentando 650.000 posti di lavoro”. Conferma il presidente della FGTB, Thierry Bodson. “EhiS il 40.000 In cerca di lavoro compenso o non essere risarcito. “

DottInoltre, il tasso di occupazione offerto in Belgio e altrove non corrisponde del tutto alla realtà. “siamo tutti d’accordo, Di piùpe tasso di occupazione c “Buono”E Progredendo-È. “D’altra parte quando noi SArlie Du tasso di occupazione 80%, sono Dobbiamo ricordarloe ilConfronta mele e pere Da te 10 ore o 38 ore /SLa settimana viene conteggiata come un’unità. Realizzato dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico il Calcutta per Belgio e Paesi Bassi Dove viene pubblicato il tasso di occupazione Più del 75% nei Paesi Bassi e 71% con noi, durante la traduzione quello in equivalente a tempo pieno o oraS in prestitoS – perché è l’orario di lavoro che alimenta la ricchezza –E In Belgio abbiamo l’equivalente dell’orario di lavoro a tempo pieno 61%, 60% nei paesi bassi secondo l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico. Quindi abbiamo più ore di lavoro in Belgio che nei Paesi Bassi.