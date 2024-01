Grande cambiamento da lunedì: 1 milione di clienti modificheranno la regolamentazione bancaria questo fine settimana

Le principali operazioni verranno effettuate sui sistemi informatici della banca per trasferire i conti dei futuri ex clienti della banca a BNP Paribas Fortis, conservando le loro informazioni come numeri di conto, addebiti diretti, ordini permanenti, ecc. D'ora in poi molti servizi non saranno più disponibili.

Per i clienti bpost, la loro carta di debito potrebbe non funzionare dall'oggi al domani da sabato a domenica e la carta di credito non sarà interessata. Tutto l'email banking (desktop banking, mobile banking, sito web, sportelli self-banking, ecc.) diventerà obsoleto a partire da venerdì alle 17:00. I clienti potranno accedere alle app e ai servizi di BNP Paribas Fortis da lunedì 22.

Non sarà inoltre possibile effettuare operazioni bancarie presso gli Uffici Postali nel fine settimana né il venerdì pomeriggio poiché gli uffici chiuderanno alle 12.30. I prelievi di contanti saranno comunque operativi presso tutti gli sportelli ATM, ad eccezione di quelli della rete BNP Paribas Fortis, che non saranno accessibili dal sabato alla domenica mattina.

Per i clienti di BNP Paribas Fortis ci saranno meno disagi, anche se tutte le filiali saranno chiuse il sabato e Easy Banking, le applicazioni web e aziendali non saranno accessibili nelle notti dal venerdì al sabato e poi dal sabato alla domenica. Il telefono Easy Banking non sarà accessibile durante il fine settimana. Anche le app Fintro e Hello Bank subiranno interruzioni notturne.