Il gruppo di Halle ha risposto prontamente ricordando che è soggetto all'imposta sulle società in tutti i paesi in cui opera e che ha pagato circa il 25% delle tasse durante l'esercizio 2022/23, ovvero circa 62,2 milioni di euro.

L'Echo ha precisato sabato che il gruppo di estrema sinistra si è affidato alla holding del gruppo per trarre le sue conclusioni. Raoul Hidebo attribuisce questo errore di ragionamento all’inesperienza del suo dipartimento di ricerca, che è ancora “in crescita”. Tuttavia, ha espresso il desiderio di condurre la discussione su questa o quella manovra di ottimizzazione fiscale da parte del distributore. Ha espresso il suo rammarico per il fatto che le piccole e medie imprese vengono danneggiate perché non sono in grado di attuare tali meccanismi fiscali. “Abbiamo ancora tasse adattate alle multinazionali”, sottolinea.