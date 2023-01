6 GHz, il Core i9-13900KS aumenta la frequenza commercializzato da Intel

Durante il CES, Intel ha svelato i suoi processori per laptop, ma non solo, in quanto il produttore ha presentato parallelamente la nuova serie “non-K” per desktop. Questi processori hanno lo stesso numero di core delle versioni K, ma operano a frequenze leggermente inferiori e mancano alcuni riferimenti dalla cache L2. Quindi è meno efficiente, ma anche più conveniente. Occorre innestare anche i modelli F, che vedono calare il loro prezzo di qualche decina di euro, a costo della scomparsa della loro grafica integrata.

6 GHz senza overclock!

Per completare la sua 13a generazione, Intel sta aggiungendo un modello che si trova in cima alla scala: Core i9-13900KS, simile a A 13.900K l’abbiamo testato, ma sono stati “pre-trascurati”, cioè selezionati in fabbrica per le loro qualità. Può così raggiungere i 6GHz in modalità Turbo, una frequenza mai raggiunta nei processori desktop consumer. Quindi è un po’ più veloce del 13900K – limitato a 5,8 GHz – ma il suo consumo di base aumenta di 25 W, fino a 150 W, che è un vero power bay. Ricorda che in un uso intenso abbiamo una media di 253 watt per il 13900K, quindi dovremmo avvicinarci a 300 watt!