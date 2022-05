Google lancia un fantastico flipper che può essere giocato in qualsiasi browser web

Google ha approfittato della sua Worldwide Developers Conference per lanciare un gioco di flipper da giocare online da qualsiasi browser web. Oltre all’aspetto divertente, è anche una vetrina delle capacità di Flutter, il framework multipiattaforma del motore di ricerca.

Versione di Google I/O 2022 abilitata per Google Lancio del nuovo telefono Pixel 6a E il rilevamento di tante altre novità, sia hardware che software. Questo è principalmente per il pubblico in generale, ma gli sviluppatori hanno anche pasticciato con nuove API da testare nelle loro app.

Come il flipper

Google voleva anche mostrare le capacità di Flutter, il framework di sviluppo multipiattaforma. Così, il motore di ricerca ha creato un flipper, I/O Pinball, che può essere giocato in qualsiasi browser! Prendi questo Titolo. I controlli sono adattati al computer su cui stiamo giocando (usando una tastiera o un touch screen). È anche possibile farne una web app “installando” il sito su uno smartphone Android.

Tecnicamente è un successo. Flutter si adatta non solo alle applicazioni locali (iOS, Android) ma anche al web. Per quanto riguarda il motore di rendering grafico 2D, Flame, mostra la sua potenza. Questo motore ti consente di creare animazioni, rilevare collisioni e gestire le proprietà fisiche degli oggetti, il tutto completamente integrato con Flutter.

Infine, perché preoccuparsi di sviluppare piattaforme specifiche quando le tecnologie di Google consentono di superare le barriere? Questo è il messaggio che l’azienda intende trasmettere agli sviluppatori. Chi lo desidera può anche dare un’occhiata al codice sorgente disponibile su github. Buon modo per capire come funziona Flutter e perché no, per dare idee agli sviluppatori.