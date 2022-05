Il nuovo trailer MultiVersus rivela Tasmanian Devil, Iron Giant e Vera oltre alla beta aperta

Warner Bros. Games ha rilasciato oggi un nuovo trailer per Multicontro rivelazione di Diavolo della Tasmania alias taz (Looney Tunes), gigante di ferro (gigante di ferro) e altri vera (Scooby Doo). Si uniranno tutti alla lista Multicontro, un nuovo videogioco di combattimento platform free-to-play in sviluppo presso Player First Games. Il trailer presenta uno scontro epico tra personaggi e una serie di eroi e personaggi, da Batman (DC) a Sammy (Scooby Doo(a Bugs Bunny)Looney Tunes), Aria Stark (Game of Thrones), e altro ancora.

Oggi ha anche annunciato, beta aperta da Multicontro Arriverà a luglio 2022.

I giocatori possono ora registrarsi MulticontroPer avere la possibilità di partecipareAlfa speciale Si svolgerà dal 19 maggio al 27 maggio. Si ricorda che l’iscrizione non garantisce la frequenza in quanto i posti sono limitati. l’Alfa speciale Conterrà 15 personaggi giocabili, tra cui taz e altri vera ; Sette mappe diverse, tra cui la Batcaverna (DC) e la Casa sull’albero (Tempo di avventurae Scooby-Doo Haunted MansionScooby Doo); I giocatori possono sperimentare la modalità cooperativa 2v2 a squadre, partite 1v1, 4 giocatori tutti contro tutti e The Lab (modalità allenamento).