Google critica Apple per aver rifiutato di integrare il supporto per RCS, lo standard di messaggistica per Android, in iOS

Nel 2021, Google ha fatto pressioni pubbliche su Apple per supportare i Rich Communication Services (RCS). Il motivo addotto da Google è quello di migliorare l’esperienza di messaggistica tra i suoi utenti. E la storia continua.

Tutto è iniziato dopo articolo da Il giornale di Wall Street. L’8 gennaio, il quotidiano ha rivelato come gli adolescenti americani abbiano trasformato l’iMessage di Apple in un’icona di stato escludendo gli utenti Android. Il Wall Street Journal descrive uno stigma culturale negli Stati Uniti che presumibilmente ostracizza gli utenti Android.

Secondo l’ultimo sondaggio sui partner di Consumer Intelligence Research, il 70% dei giovani di età compresa tra 18 e 24 anni negli Stati Uniti utilizza I phone. Pertanto, la scelta di utilizzare il proprio telefono Android o iPhone per comunicare costituirà un certo segno sociale. A proposito, l’app iMessage di Apple etichetta i testi degli utenti Android con bolle verdi.

In risposta, Hiroshi Lockheimer, il capo di Android, ha accusato Una mela per “usare la pressione e l’intimidazione dei pari per vendere prodotti”.

Rendi disponibile la posta Android su iOS

Hiroshi Lockheimer vuole che Apple dia uno sguardo più aperto ai sistemi di messaggistica integrati in iOS. In altre parole, il marchio Apple integra la messaggistica con RCS iOS.

Non chiediamo ad Apple di rendere disponibile iMessage su Androide. Chiediamo ad Apple di supportare il moderno standard del settore della messaggistica (RCS) in iMessage, proprio come supporta gli standard SMS/MMS legacy”, ha spiegato il dirigente di Google in Twitta ONU. Nel thread dei tweet, Hiroshi Lockheimer elenca quindi i motivi per cui Apple adotta RCS: messaggistica sicura 1:1 tra utenti Android e iPhone, SMS di gruppo migliorati, indicatori di battitura multipiattaforma, ecc.

Infine, secondo il leader, il supporto RCS migliorerà l’esperienza e la privacy degli utenti iOS e Android. Secondo lui, rifiutando di adottare RCS, Apple “ostacola il settore” e impedisce ai clienti iPhone e Android di avere le migliori interazioni di messaggistica possibili.

Cos’è RCS?

Rich Communication Service, RCS, è un nuovo protocollo di comunicazione destinato a sostituire lo standard SMS esistente. Google non possiede questo servizio.

Remote Control System (RCS) supporta messaggi vocali, foto e video HD, file di grandi dimensioni, crittografia migliorata e altro ancora. Pertanto, lo scopo del sistema di controllo remoto (RCS) è quello di sostituire solo gli SMS. Quindi non è un concorrente di iMessage o Il WhatsApp. Molte delle caratteristiche uniche di iMessage o di altri servizi di messaggistica non possono essere replicate da RCS.

Sono disponibili diversi profili RCS con diverse caratteristiche. Ad esempio, alcuni RCS comunicano tra loro, altri no, altri sono crittografati end-to-end, altri no e così via.

Poche speranze per Google

Oltre ad Apple, altri vettori statunitensi tra cui Verizon, AT&T e T-Mobile hanno già iniziato ad adottare il supporto RCS per i dispositivi Android.

A seguito delle richieste di Lockheimer, Apple non ha commentato i piani per aggiungere il supporto RCS in futuro. La posizione dell’azienda è ancora sconosciuta.

Come evidenziato dalle comunicazioni interne rivelate dall’Epic vs. Apple, l’azienda è molto entusiasta di mantenere i suoi utenti su iOS. Le e-mail segrete tra i dirigenti Apple hanno rivelato che la società ha deliberatamente reso iMessage una funzionalità e una funzionalità esclusive di Apple. Quindi funzionalità come le interazioni con le bolle, i giochi iMessage e le chat di gruppo di alta qualità rimarranno esclusive per gli utenti Apple. Alla fine, Apple vuole ancora mantenere iMessage come motivo per passare a iPhone.

Quindi Apple non offrirà servizi iMessage ad Android. Buona cosa perché non è quello che chiede Hiroshi Lockheimer. Quello che è meno chiaro è se iOS integrerà o meno RCS.