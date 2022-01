Kirby e il mondo dimenticato si rivelano in immagini e artwork – Nintendo Switch

Kirby e il mondo dimenticato Ha sicuramente attirato la nostra attenzione. miscela dell’universo koi Indica la solita pallina rosa con ambienti più realistici Hashli Hashima È davvero molto promettente. e ultima sillaba pubblicato la scorsa settimana Siamo diventati impazienti di accenderlo. E continui fino ad oggi per scoprire gli screenshot ufficiali e l’artwork del gioco che puoi trovare in questa pagina. Come bonus, trova l’ultimo trailer e la presentazione per Kirby e il mondo dimenticato.

Promemoria, Kirby e il mondo dimenticato sarà disponibile 25 marzo 2022 esclusivamente su Nintendo Switch.