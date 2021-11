Google corregge l’errore di numerazione casuale automatica dei contatti

Sebbene Google Pixel 6 e 6 Pro siano i migliori smartphone Google in circolazione in questo momento, non sono affatto a prova di errore. Lontano da questo. Di recente abbiamo segnalato che Google ha riconosciuto l’esistenza di Errori dello schermo di Pixel 6 e 6 Pro. nei giorni scorsi, L’aggiornamento di Google Foto è stato rimosso Magic EraserQuale è stato uno dei principali punti di forza di Google per il Pixel 6.

Questa volta, Google ha risolto un problema fastidioso e un po’ frustrante. Gli smartphone, infatti, presentavano un errore con il dispositivo di numerazione casuale automatica dei contatti. In altre parole, Pixel 6 ha configurato casualmente i contatti dalla tua rubrica in orari imprevisti come mezzanotte e le persone che il tuo smartphone può contattare potrebbero non essere quelle che vuoi contattare come i tuoi genitori o anche il tuo ex. bello, non è vero?

Crediti immagine: Google

Fortunatamente, Google ha riconosciuto il problema e ne ha identificato la causa. Inoltre, ha lavorato su una soluzione già disponibile.

Aggiorna il tuo Pixel 6 o Pixel 6 Pro al più presto!

In effetti, il problema era con la funzione di rilevamento delle parole chiave dell’Assistente Google che era sbagliata. La disabilitazione di questa funzione pone fine al problema della connessione casuale di connessione automatica. La soluzione temporanea era anche quella di cancellare le impostazioni e la cache dell’app Google. Tuttavia, funziona solo per un giorno e l’errore si ripresenta il giorno successivo.

Google ha riconosciuto il problema e l’ha risolto bene, come ha affermato il community manager di Pixel reddit Che il problema è stato risolto. Pertanto gli utenti possono trovare la correzione nell’ultima versione dell’app Google (12.43.48 o successiva) sul Play Store o su APKMirror.

Quindi, se non desideri più che il tuo Pixel 6 o Pixel 6 Pro effettui chiamate a chiunque in qualsiasi momento, ti consigliamo vivamente di aggiornare il tuo smartphone il prima possibile.