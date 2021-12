Data di rilascio dello smartphone accurata

Dopo il suo prezzo e le sue caratteristiche, sembra che la data di lancio del Samsung Galaxy S21 FE si stia avvicinando rapidamente. Leak condivide un appuntamento con noi.

il Galaxy S21 FE Fa sicuramente notizia. Samsung ha visto il futuro smartphone Rivela il suo prezzo dalla presentazione Dalla filiale irlandese del gruppo, dopo una lunga serie di fughe di notizie che circondano il design e le caratteristiche del dispositivo. In mezzo alla carenza di componenti, questo smartphone è stato creato È stata una vera seccatura per SamsungIl prodotto ora sembra pronto per essere pubblicizzato e commercializzato.

Piano di lancio di gennaio

Dopo diversi mesi di indiscrezioni e problemi legati al lancio, la data di uscita del prodotto è rimasta sconosciuta fino ad allora. È difficile rischiare di prevedere quando il dispositivo potrebbe essere spento e non vedere mai la luce del giorno da un momento all’altro. Ora, il dispositivo si presenta in anticipo in alcune filiali Samsung e il lancio sembra più certo.

Evan Blass, @evleaks su Twitter, è colui che rivela la presunta data di lancio del telefono.

Annuncia semplicemente la data dell’11 gennaio, che può essere visualizzata anche sulla schermata di blocco dello smartphone. Comprendiamo che questa è la data di rilascio prevista da Samsung, almeno negli Stati Uniti. Dal momento che il dispositivo In primo piano in Samsung FranciaTuttavia, possiamo aspettarci un lancio simultaneo in Francia.

Se questa data viene confermata, Samsung rimane per 3 settimane al momento della pubblicazione di questo articolo per rivelare finalmente ufficialmente il suo nuovo smartphone.

Per seguirci, ti invitiamo a Scarica la nostra app per Android e iOS. Potrai leggere i nostri articoli e file e guardare gli ultimi video su YouTube.