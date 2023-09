Gli scienziati trasformano il plasma in un raggio congelato!

Questo interesserà anche te [EN VIDÉO] Fisica: il plasma potrebbe rivoluzionare la produzione industriale La materia è solida, liquida o gassosa, ma esiste un quarto stato…

Gli orribili raggi sono rimasti finora nel regno della fantascienza, riservati principalmente alle armi dei cattivi, come Mr. Freeze in BatmanO Capitan Cold Inn la luce. Tuttavia, un gruppo di scienziati guidati dal professor Patrick Hopkins dell’Università della Virginia negli Stati Uniti, sta attualmente lavorando su una versione molto reale.

In due articoli pubblicati su riviste Comunicazioni sulla natura et al ACS NanoI ricercatori descrivono in dettaglio come sono riusciti a utilizzare il plasma per creare il comune raffreddore. Questa idea è particolarmente controintuitiva perché il plasma, che corrisponde al quarto stato della materia, è costituito da molecole ionizzate a temperature estremamente elevate.

Raffreddare con plasma caldo

I ricercatori sono riusciti a misurare la temperatura con estrema precisione quando il plasma di elio colpisce una superficie placcata in oro. Hanno scoperto che prima del riscaldamento, la superficie viene raffreddata brevemente. Hanno determinato che questo effetto risulta dall’evaporazione di uno strato molto sottile di molecole di carbonio e acqua.

Finora sono riusciti ad abbassare la temperatura superficiale di diversi gradi per pochi microsecondi, ma questo è solo l’inizio. I ricercatori hanno ricevuto finanziamenti daAeronautica americana Fino a $ 750.000 in tre anni per creare un prototipo. Questa tecnologia può essere utilizzata soprattutto nei veicoli spaziali e negli aerei ad alta quota per raffreddare i componenti elettronici, quando la densità dell’aria è troppo bassa per portare via il calore. I ricercatori intendono testare gas diversi dall’elio, nonché l’interazione del plasma con altri materiali.