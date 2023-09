Benefici della terapia delle api | Rivista sulla salute

Medicina delle api o terapia delle api: quali sono i suoi principali benefici?

IL Prodotti cellulariSono molto utili il miele, la propoli, la pappa reale, il polline o il veleno d’api protezionema anche in aggiunta alla medicina allopatica per alleviare molte malattie e piccole ulcere: ferite, Infezione ORL, Problemi del sistema digestivostanchezza…

I prodotti delle api sono veri tesori e alleati del benessere. Fabian Veloso, consulente di apiterapia

Quali malattie si possono curare con il miele?

IL Miele È una sostanza secreta dalle api dal nettare dei fiori. Le sue virtù sono molteplici: “Il miele contiene acido gluconico, che rende l’ambiente inadatto allo sviluppo di germi patogeni. Fabian Veloso spiega. Contiene anche perossido di idrogeno con Proprietà antibattericheDallo zucchero alle virtù guarigione. »

Questi diversi composti apportano numerosi benefici per la salute e il benessere.

Apiterapia e guarigione

“Il miele viene utilizzato per guarire le ferite chirurgiche. Aiuta a sterilizzare la ferita e a drenare le secrezioni, ottenendo così una migliore ricostruzione della pelle.” Spiega il consulente di apiterapia.

Il professor Descotts Bernard è l’origine di questo utilizzo. Per più di 25 anni, quando era a capo del Dipartimento di Chirurgia Viscerale dell’Ospedale Universitario di Limoges, ha sperimentato diversi protocolli. curare le ferite con il miele, Con una percentuale di successo del 98%. “Per accelerare il processo di guarigione della ferita, il miele dovrebbe essere applicato sulla pelle una o due volte al giorno.” Consigliere Fabian Veloso.

Miele e diabete

” IL Miele Per i diabetici è migliore dello zucchero, anche se va consumato con moderazione, nonostante il suo alto contenuto di zucchero Indice glicemico più debole, Lo riferisce Fabian Veloso.

Infatti, l'indice glicemico dello zucchero bianco è 68 rispetto a 45-64 del miele, a seconda dei fiori di cui si nutrono le api.

Miele e disturbi digestivi

Ogni tipologia di miele ha anche le sue caratteristiche. COSÌ, ” IL Miele di rosmarino È un colagogo e coleretico, e Miele di acacia Utile contro la stitichezza“, spiega Fabian Veloso. La dose è quindi di un cucchiaio al mattino. »

Miele e antiossidanti

” IL Miele di carotaRicco di beta carotene Benefico per pelle, unghie e capelli, Mentre chi grano nero È una buona prevenzione dell’ossidazione Senescenza cellulare », Fabian Veloso spiega.

Apiterapia e sistema respiratorio

In inverno conservate sempre un barattolo di… Miele di abete o eucalipto buona idea. “Questi due mieli, infatti, sono utili per curare piccoli disturbi respiratori come raffreddore, nasofaringite e mal di gola… Andranno diluiti assumendone uno o due cucchiai al mattino e alla sera fino alla scomparsa dei sintomi”. Elenca i consulenti per l’apiterapia.

Miele e gambe pesanti

” IL miele di castagnoViene utilizzato per problemi circolatoriindividua un consulente in apiterapia. È consigliato anche in caso di anemia. »

Cosa dovrebbe essere trattato con la propoli?

IL propoli Le api lo ricavano dalla resina secreta dai germogli dei giovani alberi per proteggersi dalla putrefazione e dai batteri… “Le api convertono questa resina in propoli“, spiega Fabian Veloso. La sua grande forza risiede nella ricchezza di polifenoli, potenti antiossidanti che rafforzano il sistema immunitario. »

La propoli ha proprietà Antimicrobico, antivirale e antimicotico.

Propoli e il campo dell’orecchio, del naso e della gola

“La propoli è nota per proteggere da raffreddore, rinofaringite, angina e bronchite”, dice Fabian Veloso. Per essere efficace, è necessario assumere 1 dose di Actido per la prevenzione e 3 dosi di Actido se la persona è malata. Il tutto per 8 giorni.

Propoli e sistema digestivo

" IL propoli È interessante lottare contro Candidosi intestinale Batteri Helicobacter pylori", determinato da un consulente di apiterapia. I batteri Helicobacter pylori causano gastrite e ulcere allo stomaco.

Propoli verde contro le infezioni delle vie urinarie

IL Turno di propoli Lui proviene dal Brasile. Esistono altri colori della propoli: il rosso viene da Cuba, il marrone o il nero dalla Francia.

La propoli verde è indicata per combattere le infezioni delle vie urinarie, spesso causate dal batterio Escherichia coli. La propoli verde riduce la loro virulenza. Fabian Veloso, consulente di apiterapia

Propoli e cure mediche pesanti

«Per i pazienti sottoposti a chemioterapia o radioterapia, la propoli può essere interessante: non solo agisce sul sistema immunitario, ma grazie alle sue proprietà favorisce anche l’eliminazione delle scorie epatiche generate dalla chemioterapia. Azione disintossicante », dice Fabian Veloso.

Pappa reale, un antibiotico naturale

” IL Pappa reale Viene secreto dalle api nutrici che lo usano per nutrire le larve e l’ape regina. Fabian Veloso spiega.

La pappa reale è il cibo della reginaMolto ricco di vitamine del gruppo B Contiene anche acetilcolina, che è un neurotrasmettitore. Sono molto nutrienti e si comportano come Antibiotico naturale.

L’uso della pappa reale è particolarmente consigliato in caso di grande stanchezza fisica o mentale perché potenzia l’attività intellettuale e la memorizzazione. Fabian Veloso, consulente di apiterapia

Può essere assunto come trattamento per 20 giorni al ritmo di un pisello al giorno.

Attenzione, però, “La pappa reale non dovrebbe essere consumata da persone sottoposte a cure contro il cancro o che hanno avuto il cancroFabian Veloso avverte. Contiene reolattina, uno stimolante che accelera il metabolismo e può far rivivere le cellule tumorali. »

Polline, un ottimo fortificante

“È un superalimento vivente, molto ricco di sostanze nutritive proteina. Contiene anche vitamine del gruppo B, fibre, minerali e lattoferrite. Lo spiega il consulente in apiterapia. Il polline è un ottimo tonico, regolatore e protettore dell’organismo. »

Come il miele, ogni polline ha le sue peculiarità. ” IL Polline È un alleato intestinale nei casi di disbatteriosi, agisce come prebiotico e come probiotico, Fabian Veloso spiega. IL Polline di sole È interessante per gli uomini combattere l’adenoma prostatico e il polline di salice protegge la vista dallo stress ossidativo. »

Il polline viene assunto come trattamento per 6 settimane al ritmo di un cucchiaio da 3 a 4 volte l'anno, cioè quando cambia la stagione.

Quali sono i benefici delle punture di api?

” IL Veleno d’api Contiene i suoi aminoacidi Attività antinfiammatoria e immunomodulante », Fabian Veloso spiega. In cosa consiste il trattamento contro la puntura d’ape? Agopuntura O Trattamento del veleno ? “Le api vengono poste direttamente sulla pelle e punto, ma questo metodo è praticato raramente. Rassicura il consulente di apiterapia. Altrimenti, si tratta di iniettare veleno d’api. »

Naturalmente la terapia con le punture d’api è vietata alle persone allergiche alle punture d’api! Tuttavia, questi ultimi possono consumare i prodotti dell’alveare, perché non contengono gli stessi composti.

Prodotti delle api: quali sono le controindicazioni?

Tuttavia, per alcune persone esistono controindicazioni o almeno precauzioni. ” IL donne incinte E il Madri che allattano E chi l’ha fatto Molteplici allergie alimentari Bisogna stare attenti con il polline. Per quanto riguarda bambiniC’è pericolo Botulismo Con il miele, non va consumato prima dei 12 mesi di età. Come per gli altri prodotti dell’alveare è meglio aspettare fino all’età di due anni.Fabian Veloso consiglia.