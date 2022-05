Due ragazzi di 13 anni puntano una pistola contro un insegnante

di Solene V



– Inserito il 19 maggio 2022 alle 14:30.

Martedì 17 maggio a Besançon due ragazzini di 13 anni hanno minacciato un insegnante del loro college. La polizia ha arrestato i minori coinvolti e li ha detenuti dopo l’incidente.

E grave incidente È successo martedì 17 maggio al Clairs Soleil College di BesançonCome accennato Repubblica Orientale. Due ragazzini di 13 anni L’insegnante ha minacciato nella loro scuola. Gli adolescenti salutarono una copia uguale all’originale sull’insegnante interessato. a partire dal Fatti fastidiosi Ha messo tutta la scuola sotto stress e tensione. Immediata l’intervento dei carabinieri che sono riusciti ad identificare i due ragazzi e ad arrestarli. Erano in cima a quello Presa in custodia Dopo questo incidente. Già noto alla polizia per un precedente assalto, le conseguenze delle loro azioni non sono sorprendenti. Le forze dell’ordine hanno agito rapidamente. Dopo aver avvisato l’ente.

I fatti sono accaduti Intorno alle 16:20, pochi minuti prima di lasciare la scuola. età adolescenziale 13 risposta Poi sono entrato Collegio di Besançon, prima di entrare nella famosa classe dove si trovava l’insegnante. Era ancora con i suoi studenti al momento dell’attacco. Poi due minatori hanno bloccato il percorso e la sorpresa più grande è stata, Poi hanno agitato le armiDiffondi la paura nei cuori dell’insegnante e di tutti gli studenti. Lei è più tardi Prova a interferireprima che gli intrusi scappino. un È pericoloso e allarmante, soprattutto conoscendo la prima età dei disturbi. Dopo alcuni minuti, è apparso un file Uomini di polizia Sono riuscito a trovarli.

“Li accompagneremo”, verrà fornita assistenza psicologica

Di fronte a questo grave incidente, la scuola In questione intende intervenire. consapevole di disagio psicologico Laddove insegnanti e studenti si trovano, il college spera di fornire assistenza rapidamente. Questo è ciò che ha dichiarato l’ispettore dell’Accademia Patrice Durand: “Dopo che è scattato l’allarme, abbiamo approfittato di un Molto veloce la risposta delle forze dell’ordine« . Poi aggiunge: Direttore e docente della Fondazione Presentare un reclamo Questo mercoledì mattina. Li accompagneremo e li porteremo Tutto il nostro supporto a quei funzionari.. Per questo motivo il file cellula di aiuto psicologico Insegnanti e studenti dovrebbero vedere la luce del giorno. Patrice Durant spiega: “Questo tipo di evento è ancora raro, ma Preso sul serio«.