Perché i pagamenti CAF sono ritardati?

Per diverse settimane Caisses d’Allocations Familiales (CAF) ha lottato per elaborare i file e i ritardi di pagamento si stanno accumulando… Per compensare il ritardo, la reception pubblica è chiusa in alcuni box, un giorno o un pomeriggio a settimana, il che non non aiuta le preoccupazioni dei beneficiari. Cosa sta succedendo esattamente?

“CAF è in ritardo nell’elaborazione dei file da circa diciotto mesima in una certa misura sta migliorando”, ha ammesso di recente Direttore Generale CAF, Nicholas Greville, a Francia occidentale (Fonte 1).

Quali aiuti sono interessati dal ritardo?

Diverse prestazioni sociali sono soggette a ritardo:

Fata Solidarietà al reddito da lavoro (RSA),

aIndennità per adulti disabili (ahhh),

essi indennità di alloggio (APL)

essi assegni familiariE il

fino al alimenti (CAF ora può fungere da intermediario).

Il Direttore Generale del CAF ha sottolineato che diamo la priorità ai minimi sociali, come RSA e AAH, dove la risposta viene data in meno di quindici giorni.

RSA, AAH, APL… perché siamo così in ritardo?

Nicholas Greville cita diversi fattori: “Ci sono state difficoltà con l’attuazione all’inizio del 2021 della riforma dell’assistenza abitativa (…) [les retards] di solito a causa di anomalie informatiche che persiste dalla riforma del sistema di assistenza abitativa personale.

Riduzioni del numero di dipendenti Inoltre non sono estranei ai tempi di elaborazione più lunghi: “[à la CAF] Si prevede di eliminare 2.100 CDI nel periodo 2018-2022 per un totale di 36.000 agenti”, afferma Frederic Noe, vice segretario della Divisione federale per le organizzazioni sociali della FO.

Attualmente, "Il tempo medio per tutti i servizi gestiti da CAF (in particolare APL) è di 17 giorni ; È in fase di riduzione a 16 giorni" determinati dal Direttore Generale. Come descritto sopra, per le prestazioni di Reddito di Solidarietà Attivo e Adulti Disabili (AAH), la risposta è data in meno di 15 giorni. L'unica soluzione: essere paziente.