Florent Bagni malato di cancro: le ultime notizie sul suo stato di salute!

Da quando Florent Bagni ha annunciato di avere un cancro ai polmoni, i suoi fan non possono fare a meno di preoccuparsene. sono accesi Fai attenzione alle notizie più basse. Non molto tempo fa, uno dei parenti del cantante ha rotto il silenzio.

Notizie sulla salute di Florent Bagni

Il 25 gennaio Florent Bagni ha annunciato una pessima notizia ai suoi fan. È stato rivelato che aveva un cancro ai polmoni inoperabile. Lungi dall’essere scoraggiato, lo ha comunque chiarito I medici avevano già programmato il trattamento.

Desideroso di mettere la sua salute al di sopra di ogni altra cosa, Florent Bagni ha cancellato il suo tour. “Non sarò in grado di completare il mio tour per il 60° anniversario. Devo cancellare tutti i miei concerti a causa di un problema di salute. .

A causa della chemioterapia, ha preferito rimanere calmo guarire da questo cancro. Ma dalla fine di The Voice, il cantante è stato molto conservatore riguardo alla sua salute. Anche i fan sono molto preoccupati.

E per una buona ragione, l’artista sembrava molto stanco durante la sua ultima apparizione in TV. Senza barba né capelli, voleva comunque essere molto positivo. Di recente ha parlato un suo amico.

In un’intervista a Parisien, ha parlato Eric Serra. questo è l’ultimo, soffrono anche di cancro, Ha dato alcune notizie sullo stato di salute di Florent Bagni. Iniziò : Abbiamo parlato molto con Florent. .

Prima di aggiungere: “A noi è successo nello stesso momento. Lo annuncio subito. È così che l’ho scoperto. Ho appena saputo di aver capito anche questo, un paio di giorni fa” .

“È hardcore”

Come ha rivelato Eric Serra: “Non era affatto la stessa cosa del cancro. A casa Sei sessioni di chemioterapia ciascuna. distanziati nello stesso intervallo » . Dopodiché, ha anche ammesso di essere rimasto in contatto con Florent Bagni.

Questa dolorosa prova ha anche permesso loro di saldarsi insieme. Eric Serra ha spiegato ai nostri colleghi di Parigi: “Ci siamo scambiati piccoli messaggi, ci siamo chiamati (…) abbiamo parlato di chemioterapia, di come ci sentivamo” .

Prima di procedere: “Poiché provi cose strane, è disgustoso. Ma allo stesso tempo ne abbiamo riso. Dato che le cose stavano andando così bene per entrambi, Abbiamo giocato tutto. Siamo guariti in parallelo” .

Veramente rassicurante, il compositore ha detto: “Floriano Particolarmente positivo. ha le pesche . Dal canto suo, Florent Bagni aveva già dato notizie rassicuranti sul suo stato di salute.

Lo scorso maggio ha rivelato a Gala: “Ora sto uscendo dal tunnel. Ho delle risposte che mi permettono di valutare meglio la situazione. E fa rivivere alcune cose che un po’ ho perso, ho raggiunto la mia età (…)” .

‘Questo cancro mi ha svegliato’

Florent Bagni ha anche ammesso: “Questo tipo di cancro mi ha svegliato. E lui l’ha fatto Ridefinire il significato delle mie priorità. Una volta che avrò finito con il mio protocollo, passerò a qualcos’altro abbastanza rapidamente! » .

Durante la sua intervista, Florent Bagni ha anche ricordato le settimane difficili che ha vissuto. “Sì, hai passato quel periodo in cui non volevi niente. Non hai problemi. Il tuo cuore è sulle tue labbra”.