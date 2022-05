Gli ortodontisti sono preoccupati per gli apparecchi dentali disponibili online

Francia 2

Sono ovunque su Internet e promettono sorrisi perfetti. Un semplice vassoio dentale adatto a una modella. Anis Vidal, uno studente, ha visto online le grondaie da indossare per la notte. “L’ho indossato per una settimana e mezza o giù di lì e mi sentivo come se i miei denti si stessero muovendo, mi facevano davvero male i denti anteriori e ho pensato che non fosse proprio buono per me”.Lo studente testimonia.



Gli ortodontisti sono preoccupati per le possibili conseguenze. “Purtroppo vediamo spesso arrivare nei nostri studi pazienti che hanno seguito trattamenti online virtuali che si presentano con situazioni disastrose rispetto alla situazione iniziale.dice il dottor Oliver MiguelOrtodontista. La consultazione è necessaria per verificare ponti, impianti o lo stato delle ossa da cui dipende la stabilità dei denti.