Nota: il discorso del trono promette miglioramenti nella salute e nell’istruzione

FREDERICTON – Con l’apertura di una nuova sessione della legislatura del New Brunswick, il governo vuole concentrarsi sul miglioramento della salute e dell’istruzione, adottando al contempo misure per far crescere l’economia.

In un discorso dal trono a nome del governo Blaine Higgs martedì, il vice governatore Brenda Murphy ha affermato che con il debito della provincia ora ridotto a 12,4 miliardi di dollari, il New Brunswick è in una posizione migliore per continuare a spendere “con prudenza” nelle aree prioritarie.

Inoltre, la signora Murphy afferma che una migliore posizione fiscale consentirà al governo conservatore progressista di introdurre maggiori imposte sul reddito delle persone fisiche e tagli alle imposte sulla proprietà durante la sessione legislativa.

Nel settore sanitario, il governo afferma che lavorerà per offrire alle persone che non hanno un medico di famiglia un migliore accesso alle cure primarie attraverso Le Maillon, che fornisce appuntamenti di persona, per telefono e online mentre aspettano un medico permanente.

Nel campo dell’istruzione, il governo prevede di apportare modifiche legislative per “chiarire la lingua” su scioperi, scioperi, serrate e lavoratori assunti per garantire la continuità dei servizi scolastici.

Il governo si impegna inoltre ad attuare un programma che consenta a tutti gli studenti di apprendere e laurearsi a livello colloquiale della lingua francese.