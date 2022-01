La futura regina Kate Middleton, duchessa di Cambridge, compie 40 anni all’apice della sua popolarità

Kate, la duchessa di Cambridge, festeggerà domenica il suo 40esimo compleanno mentre la sua popolarità raggiunge il suo apice e un ruolo sempre più importante all’interno della famiglia reale britannica, insieme a suo marito, il principe William e ai loro tre figli.

Nata Katherine Middleton e soprannominata Kate, questa ex studentessa d’arte, popolana, è entrata a far parte della famiglia più esaminata del Regno Unito nel 2011. Per molti, la moglie del figlio maggiore di oggi erede al trono simboleggia il futuro della monarchia.

Questa impeccabile bruna che onora i suoi obblighi ufficiali con un sorriso riflette un’immagine autorevole in un momento difficile per una monarchia che stringe i ranghi di fronte a scandali e divisioni.

Kate ancora una volta ha deliziato i suoi fan e la stampa già emozionata durante la festa di Natale trasmessa in televisione all’Abbazia di Westminster, dedicata a coloro che hanno lavorato durante la pandemia di coronavirus. Sono stato accompagnato al pianoforte dal cantante Tom Walker, che ha spiegato il suo soprannome.Per chi non può essere qui(per chi non può partecipare).