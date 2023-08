Gli investitori sono preoccupati per la salute dell’economia cinese

PARIGI (awp/afp) – I mercati azionari globali sono scesi martedì, poiché gli investitori sono rimasti delusi dagli indicatori macroeconomici pubblicati in Cina e dal taglio dei tassi di interesse chiave della banca centrale cinese, ritenuto insufficiente a sostenere l’attività economica cinese. Paese.

Le borse europee hanno chiuso in netto ribasso: le borse europee sono scese del -1,10%, Francoforte -0,86% e Londra -1,57%. A Zurigo, lo SMI ha perso l’1,12%.

Michael Hewson, analista di CMC Markets, ha dichiarato: “Gli indici delle borse di Londra e Francoforte hanno registrato il livello più basso in un mese”.

Il colpevole è stato individuato in udienza: “La macroeconomia cinese e tutte le preoccupazioni che genera”, commenta Lucas Exquivier, responsabile Continental Brokerage di Oddo BHF.

Nel dettaglio, in Cina le vendite al dettaglio e la produzione industriale sono risultate inferiori alle attese degli analisti interpellati da Bloomberg.

Per sostenere l’attività, martedì la banca centrale cinese ha tagliato il suo tasso di interesse di riferimento al 2,50% per incoraggiare il credito, ma la misura è considerata troppo “leggera” per “alleviare le preoccupazioni sull’economia cinese e, per estensione, sull’economia globale”, Michael Hewson continuò. .

Per quanto riguarda i dati sulla disoccupazione, la seconda economia mondiale ha deciso di non pubblicare dettagli per età, dopo il livello record raggiunto tra i giovani negli ultimi mesi.

“La Cina è quasi in recessione e gli investitori temono che lo status di seconda economia mondiale si sposti in Europa e negli Stati Uniti”, commenta Konstantin Oldenburger, analista di CMC Markets.

A tutto questo, “si aggiungono le difficoltà di Country Garden”, uno dei maggiori gruppi immobiliari cinesi, e “le difficoltà a far fronte al proprio debito”, osserva Lucas Exoffier. Tuttavia, qualsiasi crollo di Country Garden avrebbe gravi ripercussioni sul sistema finanziario e sull’economia cinese.

Anche a New York gli indici si muovevano in territorio negativo, nonostante la buona notizia di un aumento delle vendite al dettaglio negli Stati Uniti a luglio più forte del previsto. Intorno alle 16:05 GMT, il Dow Jones è sceso del -0,84%, il Nasdaq del -0,63% e l’S&P 500 del -0,78%.

“Il balzo delle vendite al dettaglio di luglio suggerisce che l’inasprimento della politica monetaria ha ancora un impatto notevolmente ridotto sull’attività economica reale”, ha affermato Andrew Hunter, analista di Capital Economics.

Tuttavia, tutti gli 11 settori in rosso di S&P, in particolare energia, materiali e banche, sono stati penalizzati dalle pessime prospettive della domanda cinese.

Il settore immobiliare europeo è in cattive condizioni ___

A Francoforte Deutsche Wönen perde il 2,54%, Fonovia l’1,97% e Adler il 6,21%. A Parigi Unibail-Rodamco-Westfield perde l’1,98%, Icade il 3,21% e Gecina l’1,24%. A Londra, i Land Securities sono scesi dell’1,41%.

Bond Marks e Spencer ___

La catena di vendita al dettaglio Marks & Spencer ha guadagnato oltre l’8% a Londra dopo aver registrato forti vendite trimestrali

Carlsberg mostra la sua fiducia ___

Il birrificio danese Carlsberg ha guadagnato l’1,96% a Copenaghen dopo aver rivisto al rialzo le previsioni per il 2023.

il rublo cade ___

Il rublo, che un tempo beneficiava dei prezzi estremi delle materie prime, è ai livelli più bassi rispetto al dollaro dal marzo 2022, a causa dell’esaurimento delle entrate degli idrocarburi e della fuga di capitali dalla Russia. È sceso del 2,92% a 97,84 rubli per dollaro intorno alle 16:00 GMT.

Lato merceologico ___

I prezzi del petrolio hanno esteso le perdite martedì dopo il rilascio degli indicatori economici cinesi.

Un barile di greggio Brent del Mare del Nord con consegna a ottobre è sceso del 2,11% a 84,39 dollari, e un barile di greggio West Texas Intermediate (WTI) con consegna a settembre ha perso il 2,42% a 80,51 dollari.

Poiché la Cina è il più grande importatore mondiale di petrolio greggio, la salute della sua economia è uno dei principali motori della domanda di petrolio.

afp/rp