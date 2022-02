Gli esperti affermano che i clacson dei camion sono pericolosi per la salute

L’audiologo è preoccupato per la salute dei residenti nel centro di Ottawa, che non riescono a dormire da 10 giorni a causa delle torture dei clacson nella loro città.

il rivista Sabato ho attraversato le strade della capitale federale durante una manifestazione di massa per valutare le conseguenze del rumore proveniente dai camionisti. Le trombe più rumorose hanno raggiunto i 115 decibel sul nostro fonometro, che è l’equivalente di un concerto.

“Ovviamente può avere un effetto sull’udito. 115 dB possono causare un problema uditivo temporaneo, ma anche permanente se rimani vicino a una fonte di rumore per molto tempo”, conferma Tony Leroux, professore ordinario presso la UdeM School of Logopedia e Audiologia.

I giovani sono in pericolo

Il signor Leroux afferma anche che questi baccelli sono particolarmente pericolosi per le popolazioni vulnerabili, come i bambini.

Si ritiene che siano più sensibili. Possono quindi sviluppare più facilmente la perdita dell’udito permanente o persino l’acufene permanente”, avverte.

Sabato, davanti al Parlamento, diverse decine di bambini hanno camminato tra i camionisti con i loro genitori. Senza coperture e senza protezioni per l’udito per la stragrande maggioranza di loro, rivista.

“Sono preoccupato per i residenti, ma anche per l’audizione dei manifestanti vicino ai camion. Per i residenti che sono stati esposti a questo, è preoccupante, nel senso che a un certo punto le persone perderanno la pazienza e potrebbero intraprendere azioni violente, ” ha detto Tony Leroux.

400 denunce

Tra il 28 gennaio e il 4 febbraio, la città di Ottawa ha anche indicato di aver ricevuto almeno 399 richieste di servizio relative al rumore nell’area della manifestazione.

“Siamo semplicemente stufi di loro. Sono così irrispettosi. Mio figlio di due anni ed io non dormiamo da quando sono arrivati ​​i camion. È orribile e peggiora di giorno in giorno”, dice Michael Robinson, diteggiando i manifestanti nella sua strada.

Il 45enne dice di svegliarsi al suono dei clacson intorno alle 8 del mattino e di dormire intorno alle 2 del mattino a causa del lungo convoglio di camion che si è stabilito davanti alla sua casa in Laurier Street, in centro. -città.

Il professore del College of Logopedia and Audiology, Tony Leroux, ci ricorda che 30 decibel di rumore sono sufficienti per evitare che una persona si addormenti. Tuttavia, all’interno di un edificio situato a un isolato dalla sede della Freedom Caravan, il livello sonoro dei clacson era di circa 50 decibel.

“Chiunque vive nella torre qui ha un impatto sulla propria vita. Molti di noi hanno smesso di lavorare da casa perché è impossibile con le corna. Alcuni sono anche in congedo per malattia. Dovrebbero smettere”, conclude Irlanda Corata, osservando la “libertà ‘ le bandiere vagano per la sua strada .

Con Olivier Foucher

Suggerimenti per sopravvivere agli hooters

◆ Metti i tappi per le orecchie a dormire

◆ Posiziona il letto lontano da finestre e pareti che conducono all’esterno

◆ Bel rumore che si mimetizza nelle cuffie durante il giorno

Fonte: Tony Leroux, Professore alla Scuola di Logopedia e Audiologia presso UdeM

Rumori in tutta Ottawa

◆ 115 dB (dB): I clacson suonano nel convoglio dei camionisti, l’equivalente di un concerto

◆ 75 dB: Il livello di rumore a due isolati di distanza dalla protesta extraparlamentare sul marciapiede è lo stesso del livello di rumore in un’auto

◆ 50 dB: Il rumore nel nostro ufficio nel centro di Ottawa è lo stesso di una lavatrice

◆ 30 dB: Il livello di rumore non dovrebbe essere superato per dormire bene, secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). Tuttavia, questo fine settimana nel nostro hotel a Ottawa erano oltre 40 decibel