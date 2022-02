C’est beau comme le superpouvoir de Maxime Dahan (cronaca) – Santé

“A la grande déception de ma mère juive, je ne suis pas devenu médecin. Ni psychologue, au plus grand rimpianto de mon père psy. Pour le moment, je ne suis qu’un jeune de 32 ans, sans travail, sans cheveux avec cancro.”

C’est le début du livre de Maxime Dahan, Bruxellois qui a fait les quatre cents coups avant qu’en 2018, bing, une leucémie débarque sans préavis et mette le Bronx dans sa vie qui était just point serement de commestle on dit. Un libro straordinario. Qui raconte cette belle saloperie mais avec un humor à La Vita è bella de Roberto Benigni , parce que ça “pourrait jouer à mon avantage et bien faire monter type mes ventes” et que “le rire est un médicament de contremalamente pu il n’est pas vendu in farmacia). Bref, “tout est organisé de manière à ce …

C’est le début du livre de Maxime Dahan, Bruxellois qui a fait les quatre cents coups avant qu’en 2018, bing, une leucémie débarque sans préavis et mette le Bronx dans sa vie qui était just point serement de commestle on dit. Un libro straordinario. Qui raconte cette belle saloperie mais avec un humor à La Vita è bella de Roberto Benigni , parce que ça “pourrait jouer à mon avantage et bien faire monter type mes ventes” et que “le rire est un médicament de contremalamente pu il n’est pas vendu in farmacia). Bref, “tout est organisé de manière à ce que le lecteur n’ait pas besoin de trop réfléchir (je sais que ce n’est pas facile de lire dans un lit d’hôpital)”. Pour autant, “je ne peux pas vous garantir qu’après avoir lu mon histoire, votre cancer sera plus facile à vivre, que vous soutiendrez mieux une personne malade. Je ne vous donne pas de recette miracolo, juste pour des outils servous à mieux gérer la maladie.”En racontant tout – “On peut dire que je me mets complètement à nu (sans poils évidemment, chimio oblige).” Qu’il n’était pas très bon à l’école mais, comme il était sympa, ça passait toujours. Qu’à 18 ans, il emigrato in Israele, tant il s’ennuyait ici. Qu’il y fait sciences politiques mais surtout la fête, puis s’y engagement dans l’armée. Puis décroche un diplôme en communication, crée une start-up, échec, déménage à Londres, e devient product manager, avant les premiers symptômes puis le verdict: leucémie. Et la, “en une fraction de seconde, mon esprit a rebondi: leucémie -> chauve -> cancer -> mort”. Sauf que, lui, ce sera leucémie -> chauve -> cancer -> guérison : “Je suis toujours vivant (désolé pour le spoiler).” Son livre raconte comment cet impaziente contraint au rôle depatient (revenu du coup à Bruxelles, à Bordet, “il posto dove stare per il cancro”) a “vécu” son cancer (d’où le Namaste du titre, ce salut au yoga) , sa lettre d’adieu à sa rate (qu’on lui ritirare), son testament (“un peu rapide vu la maigre quantité de mes biens”), l’importance des “supporters” (famille, amis), son jeu Cartes cancro (trop cool truc), la greffe, les to do list dans la chambre d’isolement – dont “Envoyer des lettres (sur du beau papier à lettres), jouer à Oxo et au pendu derrière la vitre (avec mes visiteurs) et écrire des poèmes (à ma future femme)” – , la guérison, la révision des priorités, un Guide imparfait à la fin, soit ses conseils pour avant le diagnostic, le C-Day, face à la mort, aux traitements, aux autres , così. Un bijou. Un humor qui ne fait pas que rire (un super-héros mais un salaud, ce Max). Un cadeau, splendido. La vie, contre vents et marée. Un grimoire aux superpouvoirs. Ruez-vous dessus. Ce sera bon pour ses ventes aussi (tant qu’à faire).