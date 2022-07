Gli attori della serie sono in lutto per la morte di un’attrice di culto

Serie di adorazione Fascino in lutto. attrice Rebecca Calvizie, che interpretava Elise Rothman, regista di The Bay Mirror dove lavora Phoebe Halliwell, ci ha lasciato. La sua morte è stata annunciata da suo cugino su Twitter, mercoledì 20 luglio.







«

Mia cugina, Rebecca Balding, è morta a Salt Lake City. Anche se non eravamo vicini da adulti, ha avuto un profondo effetto sul mio interesse per lo spettacolo e la recitazione. The Boogens è il luogo in cui ha incontrato il suo bellissimo marito, James L. Conway. Madre, moglie, attrice. Hai fatto accadere tutto

Caroline Williams scrive sul social network.

L’attrice 73enne è apparsa in diversi drammi televisivi dagli anni ’70, da “Starsky and Hutch” a “McGyver” passando per “Charmed” o anche “Emergency”, e ha accreditato ruoli secondari.

Molti omaggi sono già stati pubblicati sui social network. L’attrice “affascinante” Alyssa Milano (Phoebe) ha condiviso un adorabile post su Instagram, insieme a una foto scattata durante le riprese dello show.