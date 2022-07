Complicata, Julianne Moore si strappa le sopracciglia

popolo e re

L’attrice americana ha condiviso un aneddoto che dice tutto.

Il suo talento e le sue lentiggini hanno sconvolto Hollywood. Julianne Moore, 61 anni, rimane una delle celebrità che è impossibile odiare e separarsi da lei è ancora un’ispirazione. Tuttavia, l’attrice non era sempre a suo agio con la sua pelle lentigginosa.

“Non mi sono fermato”

“Crescendo negli Stati Uniti, mi sentivo come se nessuno avesse le lentiggini. Volevo solo assomigliare a tutti i bambini americani abbronzati. Odiavo essere quello che non poteva andare in spiaggia o doveva indossare le maniche lunghe. Immagino che si sia bloccato con me un po’” Affascinato dalle parole che ha tradotto Madame Figaro. Avendo difficoltà ad assumere il suo fisico, Julianne Moore ha sviluppato una pessima abitudine: attaccarsi le sopracciglia. “Continuavo a strapparli via, lavarli e fare ogni genere di cose per loro, quindi erano davvero completamente spariti”., scivolò. Oggi l’attrice rivela che lo sono “disegnato”, Senza entrare nei dettagli. La madre di sua figlia Liv, 20 anni, ora si sta assicurando che questa fastidiosa abitudine non si ripeta mai più.