Il principe William è finito nel mirino dopo il video del suo monopattino elettrico

Il principe William solleva nuovamente polemiche. Dopo essere stato criticato per aver ballato al concerto di Taylor Swift, il Principe di Galles è stato nuovamente preso di mira. Ve lo abbiamo raccontato la settimana scorsa: giovedì 4 luglio un turista ha catturato uno spettacolo piuttosto inaspettato. Mentre andavo in giro Castello di Windsoropinione principe William Muoviti fuori dall’edificio su uno scooter elettrico.

Un video del principe William in sella a uno scooter elettrico al Castello di Windsor è diventato virale

Ha poi filmato la scena prima di postarla sui social. UN video Il che si è diffuso rapidamente e ha scatenato le risate di molti internauti, che sono rimasti sorpresi nel vedere il principe William su questo mezzo di trasporto, con gli occhiali da sole sul naso.

Mentre alcuni hanno elogiato l’aspetto ecologico di questo mezzo di trasporto, altri lanciano l’allarme. E’ il caso dell’associazione, che ha sottolineato La mancanza di cautela del principe WilliamRapporti Costoso. Infatti, secondo le informazioni di Notizie dal Regno Unitosono stati convocati i conducenti di scooter elettrici Rispetto di rigide norme di sicurezzaDopo è stato trasmesso un video del Principe di Galles a Windsor.

per colpa di ? Il fatto che il marito di Kate Middleton Non indossare il casco ! “In conformità con le linee guida del Dipartimento dei trasporti, i conducenti devono indossare un casco da bicicletta quando utilizzano uno scooter elettrico. Sebbene non sia un requisito legale, indossare un casco può aumentare la sicurezza dell’utente e deve essere della misura corretta e indossato in modo sicuro.”

Principe George: Kate e William non sono d’accordo sul futuro del loro figlio maggiore

Quindi il principe William viene criticato per averlo mostrato Cattivo esempioAnche se non era una versione ufficiale. “Che tu sia un membro della famiglia reale o un utente abituale, è essenziale che vengano utilizzati legalmente e ricaricati in modo sicuro”.Lo ha detto ai media britannici Giuseppe Cabana, ingegnere per la sicurezza del prodotto presso Electrical Safety First. “Non è più pericoloso di qualsiasi altro veicolo elettrico, ma ci sono pratiche che puoi implementare per assicurarti di poter utilizzare il tuo dispositivo in sicurezza, per la sicurezza tua e della tua famiglia.”