Gli acquisti online sono aumentati vertiginosamente dallo scorso anno: ecco i prodotti più apprezzati dai belgi

Gli acquisti online sono aumentati di circa un quarto (22%) lo scorso anno rispetto al 2021, pari a circa 14,7 miliardi di euro per 170 milioni di acquisti, secondo una metrica di BeCommerce pubblicata mercoledì. Quindi l’e-commerce continua a mostrare una tendenza al rialzo, nonostante la crisi energetica e l’inflazione storicamente elevata, analizza l’Unione settoriale per il commercio digitale in Belgio.

Andare a un concerto o andare in vacanza: questo non era possibile durante la crisi sanitaria. I belgi sono stati catturati l’anno scorso e molti hanno acquistato i biglietti online. La spesa per questo tipo di servizio è aumentata del 53%. I belgi hanno effettuato un totale di 170 milioni di acquisti online nel 2022. Questi acquisti hanno totalizzato oltre 14 miliardi di euro. Abbigliamento, cibo, scarpe e accessori sono le categorie in cui i belgi spendono di più online.

Rispetto a cinque anni fa, il numero di acquisti online è aumentato del 75%. Nell’ultimo trimestre dello scorso anno l’importo medio speso su Internet è stato di 537 euro. Si tratta del 14% in più rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.