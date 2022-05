“Dopo un’attenta considerazione, la regina ha deciso che la tradizionale apparizione di Trooping the Colour giovedì 2 giugno sarà riservata a Sua Maestà e ai membri della famiglia reale che partecipano a impegni pubblici ufficiali per conto della regina”, ha affermato il portavoce.

Quattro giorni di festeggiamenti, che gli inglesi attendono con gioia, sono previsti dal 2 al 5 giugno per il giubileo di platino che segna i 70 anni dei 96 anni di regno della regina Elisabetta II, diverso da qualsiasi altro nel Regno Unito.

Inizieranno con “Trooping the Colour”, lo spettacolo che celebra ufficialmente il compleanno del re ogni anno.

Circolavano speculazioni sul fatto che il balcone del principe Harry e Meghan, l’ex attrice americana con cui vive in California dopo la loro decisione di ritirarsi dalla monarchia britannica nel 2020, così come sul principe Andrea, il figlio della regina, fosse stato negato ruolo ufficiale a causa dei suoi legami con il caso Epstein.

Un totale di 18 membri della famiglia reale, tra cui il principe ereditario Carlo e sua moglie Camilla, così come suo figlio William, sua moglie Kate e i loro tre figli, dovrebbero salire sul balcone per celebrare questa grande parata militare, che ha visto che è stato cancellato per due anni consecutivi nel 2020 e nel 2021 a causa della pandemia. .

Una fonte all’interno del palazzo, citata dall’Agenzia dell’Autorità Palestinese, non ha escluso che Harry, Megan e Andrew avrebbero partecipato ad altri eventi previsti nell’ambito delle celebrazioni.