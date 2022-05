Jennifer Grey: Patrick Swayze si è scusato per Dirty Dancing

Jennifer Grigio grigio Ha scritto le sue memorie. Nel libro “Fuori Il Corner”, l’attrice 62enne rivive la sua carriera. invitato a opinioni Per parlarne, ricorda la star Patrick Swayze, scomparso nel 2009.

Ho condiviso quella co-protagonista in “cattiva Dance” gridò mentre si scusava con lei sul set del film romantico del 1987.

I due attori hanno recitatorosso Dawn ‘1984 prima della loro reunion cattiva danza. E il loro rapporto professionale era iniziato male… “Patrick stava facendo scherzi a me e a tutti‘ ha spiegato l’attrice. “Era solo macho e non potevo sopportarlo. Ho creduto : “Per favore, questo ragazzo, basta.“

Jennifer grigio Affascinata dal fatto che fosse persino riluttante a firmare il “cattiva Balla “con lui.

Ma alla fine, ha accettato di provare l’attore. È stato questo momento che ha unito gli attori. Patrizio Swayze si è scusato per il suo comportamento. “Mi ha trascinato in corridoio e ha detto: “Ti amo, ti amo e mi dispiace tanto. So che non vuoi che faccia il film‘, Io spiegai.

“Aveva le lacrime agli occhi. Avevo le lacrime agli occhi“.

“Mi stava abbracciando e io ero tipo ‘OhMick. Per me è finita“, ha confessato grigio.

La loro complicità ha reso il film un enorme successo per i decenni a venire. grigio Non potevo fare a meno di parlare di come è una star”.fantasmaAgire nel gruppo. “Non c’era concorrenza. Era come la poltrona che ho sognato per tutta la vitaLei disse.

L’attrice tornerà per il sequel di “cattiva danza”. Il franchise di film prequel è stato rilasciato nel 2004″,cattiva danza: L’Avana Notti”, e nel 2017 ha prodotto un remake televisivo per la ABC.