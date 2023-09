Camerun Puertas Union si qualifica all’Europa League: “Ogni giocatore sogna di affrontare il Marsiglia al Velodromo”

L’Union Saint-Gilloise non ha avuto molte difficoltà a sbaragliare il Lugano verso l’Europa League. Grazie alla vittoria di Ginevra, gli uomini di Alexander Plesin gareggeranno in questa competizione per la seconda volta in due anni. “Siamo rimasti insieme a terra, Cameron Puertas ha fornito l’assist per l’unico gol della partita. I gol iniziali hanno reso le cose più difficili per Logano che ha dovuto uscire di più per segnare tre gol. Ci conosciamo con Aiensa e sapevo che sarebbe stato lì quindi ho messo la palla senza guardare. Sapevamo in fondo che la qualificazione era vicina prima della partita ma dovevamo tenere la testa a posto e lo abbiamo fatto bene.

L’unico aspetto negativo è che l’Al-Ittihad ha vinto “solo” per un gol, mentre le occasioni sono continuate, soprattutto nel primo tempo. “Potevamo segnare di più ma davanti c’era un buon portierePorte avanzate. Dobbiamo guardare il lato positivo: riusciamo sempre a creare tante occasioni”. L’Al-Ittihad inizierà la sua campagna in Europa League il 21 settembre. I brussellesi, che verranno inseriti nel Cappello 3, conosceranno i loro tre avversari durante l’estrazione che avrà luogo venerdì alle 13:00. “Sta a noi tenere la testa sulle spalle ed esibirci come abbiamo fatto la scorsa stagione. Personalmente, voglio eliminare l’Olympique dal Marsiglia. Ogni giocatore sogna di giocare in un’atmosfera come quella del Velodromo. Il Liverpool ha vinto non sarà così.” Anche brutto, ma voglio soprattutto girare il Marsiglia”.