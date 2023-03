Giovedì premier: Alexia Bertrand, segretario di Stato al Bilancio, considera “insufficiente” il ddl di riforma delle pensioni

Per Alexia Bertrand riformare il sistema pensionistico non significa “Raggiungimento dell’età pensionabile legale“, Di più “Cerca di avvicinare il più possibile l’età pensionabile effettiva all’età pensionabile legale“.

I periodi assimilati sono chiaramente nel mirino della Segreteria di Stato. “Ciò significa che quando sei disoccupato, viene assorbito nei periodi di lavoro per la tua pensioneRicorda Alexia Bertrand.Ciò significa che puoi avere situazioni in cui persone che non hanno mai lavorato vanno in pensione e talvolta si troveranno in situazioni più o meno equivalenti a persone che hanno lavorato per 30 anni.“, spiega. Quindi, raccomanda un aumento.”Il numero di giornate effettivamente lavorate per percepire la pensione per “garantire” che ci siano più diritti pensionistici per chi lavora“.

Per chi non ha lavorato abbastanza, ad esempio perché ha conosciuto la disoccupazione, ci sarà una pensione minima. “Abbiamo anche aumentato l’importo di questa pensione minima sotto questo governo. Ne siamo orgogliosi”.Alexia Bertrand conferma.

Il ministro degli Esteri fa anche riferimento al parere della Commissione europea che raccomanda di prestare attenzione all’aumento del costo delle pensioni belghe se si vuole che il sistema resti sostenibile.

In questo contesto, Alexia Bertrand ha considerato la riforma delle pensioni proposta dal ministro delle pensioni Karen Lalio (PS) come “base di lavoro“progetto di riforma qualificato”InsufficienteR “Ministro di Stato per il Bilancio”.Ciò non migliorerà molto le cose a circa lo 0,3% del PIL. Comunque, quello che ci dice la commissione (Europeo, ndr)è che dovremmo essere vicini all’1,1% del PILL’argomento Alexia Bertrand.Dobbiamo fare di piùFare di più, aggiunge, significa riformare le pensioni e il mercato del lavoro.