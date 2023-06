Giorgia Meloni, il volto dell’estrema destra italiana diventata Presidente del Consiglio | TV5MONDE

Giorgia Meloni è, dal 21 ottobre 2022, Presidente del Consiglio italiano, equivalente al Presidente del Consiglio e prima donna a ricoprire questa carica in Italia.

“Facciamo la storia insieme!”La parola d’ordine martellata durante tutta la campagna dell’Assemblea ha assunto il suo pieno significato con la dichiarazione di vittoria. Fratelli d’ItaliaFesta Georgia Meloni, a fine settembre 2022: con lui gli elettori hanno deciso di scrivere la storia. I suoi sforzi “Diabolicità“ I “Fratelli d’Italia”, movimento neofascista, pagarono.

Regneremo per tutti gli italiani.

Giorgia Meloni, Chef du Parti Fratelli d’Italia

“Gli italiani hanno lanciato un chiaro messaggio di sostegno al governo di destra guidato da Fratelli d’Italia”Il boss dei “Fratelli d’Italia” ha risposto, confermando già la sua ambizione a diventare presidente del Consiglio. “Regneremo per tutti gli italiani. Lo faremo con l’obiettivo di riunire le persone”, ha detto.Lei assicura Durante la sua manifestazione e discorso di pace, ha ammesso che c’era una campagna elettorale “Violenza e aggressione”.

L’estrema destra sinistra prima del ballottaggio, e il suo nuovo volto, il volto di una donna, sedeva sulla poltrona del presidente del Consiglio, sorridendo trionfante. Una coalizione che formerebbe con un altro partito euroscettico di estrema destra, la Lega di Matteo Salvini, e il conservatore Forza Italia di Silvio Berlusconi otterrebbe circa il 43% dei voti, garantendo la maggioranza assoluta dei seggi. Alla Camera dei Rappresentanti e al Senato.

Primo Primo Ministro

Non c’è da stupirsi: Georgia Maloney è stata in testa ai sondaggi per tutta la campagna.

A fine luglio, Matteo Salvini e Silvio Berlusconi (morto il 12 giugno 2023) hanno dovuto accettare a malincuore di nominare il loro candidato alla presidenza del consiglio di partito più popolare della loro coalizione. Da allora, la donna rumena sulla quarantina è in corsa per diventare primo ministro della terza maggiore economia dell’eurozona.

Rappresenta un punto di riferimento per la concorrenza, l’opposizione, il malcontento.

Sophia Ventura è professore ordinario di Scienze Politiche all’Università di Bologna

Alle elezioni legislative del 2018, Fratelli d’Italia, fondata nel 2012, ha superato di poco il 4% dei voti. In dieci anni, Giorgia Meloni è riuscita a riunire il malcontento e le aspirazioni degli italiani alla fine delle loro speranze deluse. Ordinalo Da Bruxelles l’alto costo della vita, il futuro bloccato dei figli.

Questo fine settimana in Italia si terranno le elezioni legislative. Giorgia Meloni, leader del partito di estrema destra Fratelli d’Italia, è la favorita, secondo i sondaggi. Una decisione che sconvolge il gioco degli equilibri politici in Europa. Intervista alla politologa Sophia Ventura. pic.twitter.com/CJpu7JM5F8 — INFO TV5MONDE (@TV5MONDEINFO) 22 settembre 2022

“Io voto la Meloni, non mi ha mai tradito, condivido al 100% il suo punto di vista, la trovo coerente.Lo ha detto all’AFP Giuli Ruggeri la disoccupata di 53 anni durante l’unica riunione della coalizione il 22 settembre in piazza del Popolo nel centro di Roma.

Dio, patria, famiglia (naturale).

“Pronti a far ripartire l’Italia” promette il manifesto elettorale di Fratelli d’Italia (Roma, 12 agosto 2022). ©AP Photo/Gregorio Borgia

Il suo motto? “Dio, Patria, Famiglia (‘Naturale’)”. Le sue priorità? Chiudere le frontiere per proteggere l’Italia dall’ascesa dell'”islam” – Il 6 ottobre 2016, Giorgia Meloni ha denunciato su Facebook che “in Italia è in corso una conversione etnica”.

Alla fine di agosto 2022, ha lanciato la sua campagna flash mandando in onda un video di una donna ucraina violentata da un richiedente asilo nel centro di Plaisance, nel nord del Paese. Sono state condivise immagini scioccanti per capitalizzare il tema della sicurezza.

Come altri partiti populisti di destra nell’UE, FDI vuole rinegoziare i trattati europei in modo che Roma possa riprendere il controllo del proprio destino. Il suo leader afferma di voler combattere le “lobby LGBT” e “l’inverno demografico” nel suo Paese, che ha la seconda età media più alta nel mondo industrializzato dopo il Giappone. Riduce la naturalizzazione promuovendo il tasso di natalità. Da parte sua, Georgia Meloni, che vive con un giornalista televisivo, ha avuto una figlia nel 2006.

Nell’estate del 2022, Georgia Meloni ha parlato a una riunione del partito spagnolo di estrema destra Vox. Senza mezzi termini, ha condannato la “lobby LGBT”, la violenza jihadista, la burocrazia europea e l’immigrazione di massa.

“La Meloni è il punto della concorrenza, dell’opposizione, del malcontento“, osserva Sofia Ventura, docente di Scienze politiche all’Università di Bologna. Ora, degaismo, è lei: le organizzazioni di opposizione del Movimento 5 Stelle hanno integrato tutti i governi dal 2018, così come Lega Un’altra organizzazione di estrema destra di Matteo Salvini.

Il volto volontario dell’estrema destra

Giorgia Meloni e il suo partito sono i successori del Movimento Sociale Italiano (MSI), un partito neofascista formato dopo la seconda guerra mondiale dai sostenitori dell’ex dittatore fascista Benito Mussolini. Tratto da MSI, il logo di Fratelli d’Italia è una fiamma tricolore verde-bianco-rosso, quasi identico al disegno dell’ex Fronte Nazionale francese.

Nel corso della sua campagna elettorale, Georgia Maloney ha dovuto rinunciare a un margine della sua base che reclama questo passato, ma sa anche che per vincere deve allargare il suo elettorato e consolidare la fazione moderata della sua famiglia politica.

Dimostra di garantire “la liberazione ideologica dai principi e dai simboli fascisti”. RepubblicaMa la sua storia è “smentita dai fatti”, secondo il quotidiano italiano di centrosinistra, che indica una parte dell’entourage e della base del partito sensibile alle proprie radici.

“Ho un rapporto tranquillo con il fascismo”, spiega Georgia Meloni. In un perfetto equilibrio, attribuisce a Mussolini il merito di aver “realizzato molto” senza assolverlo dai suoi “errori”: leggi razziali, guerra, dittatura. E per chiarire: nelle sue file “non c’è posto per fascisti, razzisti e antisemiti”.

Convincere oltre i confini

In un video trilingue pubblicato nell’estate del 2022, Giorgia Meloni ha cercato di ammorbidire il suo profilo neofascista per rassicurare gli elettori e gli alleati dell’Italia tra le preoccupazioni per la prospettiva di un ritorno dell’estrema destra. Ha chiesto ai commentatori stranieri di prenderlo sul serio e ha assicurato Fratelli d’Italia che Fratelli d’Italia si era allontanata molto dalle sue radici neofasciste. Ha insistito: il fascismo fa parte del passato – accolto con sospetto, soprattutto perché il suo partito contesta queste elezioni legislative nel settembre 2022 mostrando la famosa fiamma tricolore del MSI, il successore del fascismo di Mussolini.

Italiano, tailandese, cristiano: “I’m Georgia”

Nata a Roma il 15 gennaio 1977, Giorgia Meloni è cresciuta con la sorella, cresciuta da una madre siciliana casalinga di destra dopo la separazione dei genitori. Di questo divario familiare non parla mai, testimonia il politico Maurizio Caspari:Credo che sia rimasta molto ferita e si sia chiusa in se stessa prima di trovare una nuova dimensione in politica.”

È entrata nell’attivismo giovanissima, a 16 anni, lavorando come baby sitter o domestica nei sindacati studenteschi più propriamente classificati. Nel 1996, mentre studiava lingue, divenne patrono del sindacato Azione Studentesca, il cui simbolo è la croce celtica. Nel 2006 ha ricevuto la sua tessera di giornalista. Nello stesso anno diventa vicepresidente e vicepresidente della Camera. Due anni dopo viene nominato Ministro della Gioventù nel governo Berlusconi.

Giorgia Meloni e l’ex primo ministro italiano Silvio Berlusconi il 9 luglio 2009 a L’Aquila, Italia

Quindi guarda spesso diligentemente i televisori. La sua giovinezza, la sua audacia, le sue formule la rendono molto media friendly. Fino a quel momento è stata molto discreta sulla sua vita personale, e capisce che il personaggio di una giovane e bella bionda in Italia è ancora molto stravagante, almeno per quanto riguarda le idee.

Smaschera anche abusatori altamente sessualizzati, come Guido Bertolaso, l’ex direttore della Protezione Civile italiana, che nel 2009 le disse che avrebbe dovuto dedicarsi al suo ruolo di madre e astenersi dal partecipare. Una spietata campagna elettorale la farà vagare sporca mentre allatta…

Non importa, Giorgia Meloni gioca tutti i suoi pregi: “Sono Georgia, sono donna, sono mamma, sono italiana, sono cristiana”, ha esordito durante un appassionato discorso ai suoi tifosi a Roma nel 2019. diventare popolare.

L’opposizione è indipendente?

Alla fine del 2012, Giorgia Meloni, stufa del dissenso che divorava la destra, ha fondato Fratelli d’Italia con altri dissidenti del berlusconismo ed è tuttora all’opposizione.

Gli sono stati offerti diversi portafogli, che ha rifiutato. Mario Draghi, l’ex governatore della Banca centrale europea – un’istituzione che detesta – ha istituito un gabinetto di unità nazionale nel febbraio 2021 per salvare l’Italia dalla crisi sanitaria ed economica. “L’Italia ha bisogno di un’opposizione indipendenteQuesta atlantista ha condannato fin dal primo giorno l’occupazione dell’Ucraina da parte di Mosca, in nome della libertà, sinonimo di sovranità. I ​​suoi “migliori amici” politici, all’interno dell’Unione Europea, no? : Viktor Orbán in Ungheria e Jaroslaw Kaczynski in Polonia. ?