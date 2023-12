Gioco dei calamari – Sfida: i tifosi offrono soldi ai perdenti

La prima stagione di Gioco dei calamari: sfida Si è appena conclusa con la vittoria di May. Ma può esserci un solo vincitore, e gli altri 455 partecipanti se ne vanno a mani vuote… forse non molti!

Gioco dei calamari: sfida Il gioco ha fatto scalpore su Netflix, con milioni di spettatori in tutto il mondo che si sintonizzavano ogni settimana per vedere quale dei 456 giocatori vincerà la partita e quale di loro verrà eliminato senza pietà.

È chiaro che i reality non possono solo rendere felici le persone: su 456 giocatori, può esserci un solo vincitore. La concorrenza è stata ancora più dura poiché il prezzo ha raggiunto l’incredibile cifra di 4,56 milioni di dollari. Il jackpot di May Whelan (n. 278) è nelle sue tasche.

Il resto dei giocatori non ha visto un centesimo dello spettacolo come previsto. Ma alcuni di loro hanno trovato un modo originale per guadagnare soldi dai fan.

Membri Gioco dei calamari: sfida Paga i giocatori che non vincono

Decine di giocatori Gioco dei calamari: sfida I fan ora pagano per video personalizzati su Cameo, con un totale di 54 concorrenti dello show Netflix che ora offrono i loro servizi sulla piattaforma di condivisione video.

I prezzi variano ampiamente tra i giocatori, con alcuni preferiti dai fan disponibili per le clip Cameo. Se desideri regalare a una persona cara una clip personalizzata di Trey Plutnicki (giocatore 301) o di sua madre LeAnn (giocatore 302), ad esempio, al momento in cui scriviamo, è possibile farlo pagando solo $ 35.

Alcuni arrivano al punto di aumentare i prezzi fino a 70 dollari, come il caposquadra TJ. Quanto a Phil (451), il finalista che ha perso all’ultimo minuto contro May, anche lui è “disponibile” per $40.

Se c’è una persona che probabilmente non vedremo, è May, la vincitrice di 4,56 milioni di dollari (tasse statunitensi escluse).