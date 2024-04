Giochi LEGO a cui puoi giocare gratuitamente questo fine settimana

Tra Xbox Game Pass e PlayStation Plus, questo fine settimana puoi giocare a una serie di (sorta di) giochi LEGO gratuiti.

Se stai cercando qualcosa con cui giocare questo fine settimana, quale opzione migliore di un gioco in mattoncini? I personaggi LEGO hanno dato vita a dozzine di giochi nel corso degli anni e, poiché molti di loro sono ormai dei classici, spesso appaiono come giochi gratuiti per i membri di PlayStation Plus e Xbox Game Pass.

Ad esempio, a partire dall'inizio di aprile, LEGO 2K Drive era gratuito per gli abbonati Xbox Game Pass e lo è ancora, quindi se non hai provato il gioco di corse a tema LEGO, ora è il momento che fa per te. Puoi usare la tua creatività per costruire un'auto secondo le tue specifiche complete e usarla per partecipare a gare e sfide per sbloccare più opzioni e veicoli.

Puoi scoprire cosa pensavamo di LEGO 2K Drive al momento del lancio facendo clic qui, e vale la pena notare che l'ultimo aggiornamento ha aggiunto una fantastica quantità di contenuti per coloro che non hanno il Drive Pass opzionale, sbloccando veicoli e mattoncini aggiuntivi come se non bastasse. regalo. – Acquisti commerciali.xtra.

I membri PlayStation Plus Premium hanno più scelta quando si tratta di giochi LEGO gratuiti, con non meno di otto giochi disponibili nel livello più economico disponibile. Ciò include: LEGO Batman 2: DC Super Heroes, LEGO Batman: Il videogioco, LEGO Harry Potter Collections, LEGO Indiana Jones 2: Le avventure continuano, LEGO Indiana Jones: Le avventure originali, LEGO Pirati dei Caraibi: Il videogioco, LEGO Star Wars III: The Clone Wars e LEGO Star Wars: La Saga Completa.

Vale la pena provare interi set LEGO Star Wars e Harry Potter, con ore di contenuti nascosti nei download digitali. Nove diversi episodi e missioni secondarie LEGO Star Wars saranno più che sufficienti per un fine settimana, mentre questo set LEGO Harry Potter ti condurrà attraverso gli eventi di tutti gli otto film del mondo magico.

Per i bonus extra PlayStation Plus, puoi accedere a LEGO Batman 3: Beyond Gotham e The LEGO Movie Videogame in questo momento e ti verranno offerte più opzioni se hai accesso all'elenco che dice “un uomo o un altro” Altro.

