Il primo render svela il futuro di iPhone 16

I primi render 3D del prossimo iPhone 16 sono stati condivisi sul web. Se ciò fosse confermato, non dovremmo comunque aspettarci profondi cambiamenti visivi.

L’iPhone 15 non è stato ancora annunciato e le indiscrezioni puntano già al modello 2024, presumibilmente l’iPhone 16. Questo pomeriggio abbiamo parlato ancora una volta del modulo fotografico che sarebbe stato rivisto e di un ritorno a un modello più tradizionale, con le telecamere allineate verticalmente.

Ma la cosa più sorprendente è quella 9To5Mac È riuscito a ottenere potenziali rendering dell’iPhone 16. Se ciò fosse confermato, non dovremmo assolutamente aspettarci un cambiamento nel design. Dynamic Island sarà preinstallato su tutti i modelli.

Già un paio di settimane fa si parlava di aumentare le dimensioni dello schermo, con un modello base da 6.1 a 6.3 oltre al modello Plus, Pro Max, Pro Plus o anche Ultra che raggiungerà i 6.9″ anziché 6.7.

