Soluzione EA FC 24, DCE Leandro Trossard Gamosaurus

Scopri la soluzione al DCE Leandro Trossard, una sfida di creazione di squadra che puoi affrontare in modalità FUT EFC24. Questo DCE ha lo scopo di aiutarti a vincere la carta incontro di Leandro Trossard completandola.

Tieni presente che questa sfida inizia sabato 13 aprile alle 19:00 e durerà 3 giorni, terminando mercoledì 17 aprile alle 19:00. Completando questa sfida riceverete la carta incontro Leandro Trossard.

Dovrei fare questo DCE?

DCE Leandro Trossard è una sfida a due squadre, che onora le carte Showdown della modalità FUT di EA FC 24. A causa del prezzo delle carte e dei criteri richiesti, ti consigliamo di completare questa sfida solo se credi nelle possibilità di vittoria dell'Arsenal. Con una valutazione di 4-5 stelle, buoni stili di gioco e statistiche generali, Trossard Show è un buon attaccante (più di un MOC o di un'ala) a questo prezzo. Se la sua fisicità in partita è nella media, il suo stile di gioco e la stazza ridotta dovrebbero ripagare. Carta potente ma arriva davvero a +2 e potenzia tramite evo.

Ricordiamo che le carte puntata possono evolversi, con +2 in caso di vittoria dell'Arsenal contro il Bayern e +1 in caso di pareggio durante la rivincita di Champions League di martedì sera. Inoltre, il nuovo Showdown Plus evo permette di migliorare le carte evento, quindi in caso di vittoria sarà possibile conferire loro un ulteriore boost.

Raccomandazione: Sì, se credi nelle possibilità dei Gunners

Guadagni ponderati sul credito? non

Costo totale del DCE: Circa 135mila

Premier League, standard

Giocatori della Premier League: minimo 1

Voto complessivo della squadra: 86

Bonus: pacchetto giocatori misti

Fine della sfida: mercoledì 17 aprile alle 19:00.

Prezzo: 46 mila

La soluzione perfetta per la DCE Premier League

Ottima forma, standard

Giocatori della settimana: minimo 1

Voto complessivo della squadra: 87

Bonus: pacchetto giocatore Electrum Prime

Fine della sfida: mercoledì 17 aprile alle 19:00.

Prezzo: 88 mila

Il nostro esempio di soluzione modello DCE Top

La nostra soluzione di esempio per DCE Leandro Trossard è stata creata con il team builder Nel fobin (in inglese).

Le nostre soluzioni sono esempi di formazione che vi permettono di effettuare queste operazioni DCE nel modo più economico possibile senza dover procurarvi delle carte. Ovviamente è possibile completare queste sfide anche con altre carte. Fai attenzione anche perché il costo totale di queste soluzioni può cambiare (in diminuzione o in aumento) nel tempo.