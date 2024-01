Ginevra Salute: “I papillomavirus non minacciano solo le ragazze”

– “Gli Hapillomavirus non minacciano solo le ragazze” Dal 2024, vaccinare i bambini contro questi virus a trasmissione sessuale è considerato “essenziale per la salute individuale e pubblica”.

Da quest'anno la vaccinazione contro il papillomavirus nei ragazzi è considerata dall'UFSP «indispensabile per la salute individuale e pubblica». Questo era effettivamente il caso delle ragazze. Agenzia per la protezione ambientale

Il vaccino HPV è ancora spesso limitato a una funzione – la protezione contro il cancro cervicale – e a una popolazione – le ragazze. Tuttavia, l’HPV può causare altre malattie e colpire i ragazzi. “Gli Hapillomavirus non minacciano solo le ragazze!” Il dottor menzionaS Alessandro Diana, specialista in malattie infettive della Clinique des Grangettes ed esperto della piattaforma svizzera Infovac.

Le raccomandazioni dell’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) si sono evolute: da quest’anno la vaccinazione contro questi virus per i ragazzi è diventata “indispensabile per la salute individuale e pubblica” – e questo era già il caso per le ragazze.

In Svizzera i virus HPV – circa un centinaio – sono la causa più comune di malattie sessualmente trasmissibili. Si diffonde facilmente durante i rapporti sessuali, attraverso il contatto con la pelle o le mucose infette, cioè le aree che possono sfuggire al preservativo. Più del 70% delle persone sessualmente attive contrarranno l’infezione nel corso della loro vita. Nel 90% dei casi l'infezione è lieve e si risolve naturalmente senza sintomi.

Due terzi dei casi di cancro cervicale

Tuttavia, in una o due persone su dieci, i virus possono persistere per anni nelle cellule infette. «L'infezione può diventare cronica e portare allo sviluppo di cellule anomale o cancerose», spiega Alessandro Diana.

Questi virus HPV sono responsabili di oltre due terzi dei casi di cancro cervicale. Secondo Infovac, ogni anno in Svizzera 250 donne vengono infettate da questa malattia e circa 80 donne ne muoiono. In sei donne su 100, questi virus causano lesioni precancerose e una donna infetta su 100 svilupperà il cancro cervicale.

L’HPV può contribuire allo sviluppo di altre malattie dell’ano, dei genitali e della gola. “Il cancro anale rappresenta 73 casi all'anno, ovvero 1,31 casi ogni 100.000 uomini in Svizzera, e questo numero è in aumento”, afferma Elisabeth Delaporte, medico della sanità pubblica presso il Servizio medici del Cantone di Ginevra. Il cancro alla bocca o alla gola conta 288 casi all’anno, ovvero 5,39 casi ogni 100.000 uomini, ed è anch’esso in aumento.

Aumento dei casi di cancro

Dal 2008 la vaccinazione HPV è raccomandata e rimborsata come vaccino di base per tutte le ragazze di età compresa tra 11 e 14 anni. Per la massima efficacia, il programma di vaccinazione dovrebbe essere completato prima dell’inizio dell’attività sessuale, ma il “recupero” può essere effettuato fino all’età di 26 anni. “Oltre a ciò, si stima che la maggior parte delle persone abbia più partner sessuali e sia quindi stata esposta all’HPV”, spiega Alessandro Diana.

Nel 2015, dopo che sono emerse nuove prove sul ruolo dell’HPV, la raccomandazione è stata estesa ai ragazzi di età compresa tra 11 e 14 anni per sottoporsi alla vaccinazione “complementare” – “mirata al beneficio individuale”, ha spiegato Pierre-Alex Cresenel, presidente di Dipartimento di Malattie Infettive Pediatriche e il suo team. Unità vaccini del CHUV, a Losanna. Per il 2024, l'Ofsp ha consolidato il suo messaggio e ora inserisce la vaccinazione dei ragazzi nella categoria “essenziale”, “il cui beneficio si ritiene si estenda a tutta la popolazione. Si stima che un quarto dei tumori legati all'HPV si manifesti negli uomini.

Alessandro Diana aggiunge che questo cambiamento è guidato in particolare dall'aumento del numero di tumori legati all'HPV in entrambi i sessi, «e anche perché il costo e i benefici del vaccino sono considerati 'molto buoni'. Abbiamo più di vent'anni di esperienza “Non c'è stata alcuna evidenza causale di effetti avversi.” Risposta immunitaria seria ed eccellente.

Il 76% dei giovani di Ginevra sono stati vaccinati

Elizabeth Delaporte, medico di sanità pubblica presso il Servizio medico cantonale di Ginevra, aggiunge che per le donne che non hanno mai avuto l'infezione in precedenza, “l'efficacia del vaccino misurata sulle lesioni precancerose è superiore al 90%, mentre è del 44% nelle donne infette .” . Negli uomini che non erano mai stati infettati, l'efficacia sulle lesioni della zona anogenitale è stata del 90%, e del 65,5% in quelli che erano già stati infettati. “Ciò dimostra l’importanza della vaccinazione prima di fare sesso per la prima volta”. Aggiunge che la protezione dura almeno otto anni e non è ancora noto se siano necessarie o meno dosi di richiamo.

La popolazione di Ginevra sembra aver recepito bene il messaggio di prevenzione: nel 2022 la copertura vaccinale ha raggiunto il 76% tra le ragazze e il 56% tra i ragazzi sotto i 17 anni, tassi superiori alla media nazionale.

La vaccinazione HPV gratuita viene offerta agli studenti dal 9H Un anno di corsi. Per l'esecuzione dell'intervento può essere eseguita anche da un medico di famiglia o da un ginecologo partner del Cantone.

Infine, mentre un comitato di esperti dell’OMS ha stabilito nel 2022 che un’iniezione del vaccino è sufficiente per proteggere i giovani, perché vengono ancora somministrate dosi multiple? “Ci manca ancora una prospettiva sulla durata della protezione con una singola dose”, risponde Pierre-Alex Cresenel. Restiamo in attesa di dati più completi per decidere eventuali modifiche.

La vaccinazione è utile per una persona sessualmente attiva che ha 30, 40 o anche 50 anni? “Il vaccino è ancora efficace contro i tipi di HPV che non hai ancora avuto e protegge dalla reinfezione”, risponde Elizabeth Delaporte. Tuttavia, il beneficio di questa vaccinazione diminuisce con il numero dei partner sessuali, perché aumenta il rischio di infezione da uno o più HPV coperti dal vaccino. Pierre-Alex Cresenel aggiunge: “Disponiamo solo di dati di efficacia e sicurezza fino all'età di 45 anni. Il beneficio è legato all'esposizione sessuale precedente. Maggiore è il numero dei partner, minore è il beneficio. Questo è quindi relativo. Sarà una scelta individuale perché a partire dai 27 anni il vaccino è a carico del paziente. Dopo tale età il vaccino non viene più rimborsato. Una dose iniettata costa circa 250 franchi e sono necessarie tre dosi.

Aurelia Toninato È giornalista nella sezione di Ginevra dal 2010 e si è diplomato all'Accademia di giornalismo e media (AJM). Dopo essersi occupata in particolare del campo dell'istruzione, ora si occupa della sanità, in particolare del Covid. Maggiori informazioni

Hai trovato un errore? Segnalacelo.