‘Ghiacciaio dell’Apocalisse’ si sta sciogliendo più velocemente del previsto: ‘appeso a un filo’ | Scienze

Il ghiacciaio Thwaites, capace di innalzare il livello del mare di decine di centimetri, lungo la sua base sottomarina si sta erodendo con il riscaldamento del pianeta. In uno studio pubblicato lunedì su Nature Geoscience, gli scienziati hanno mappato il ritiro storico del ghiacciaio, nel tentativo di capire come è probabile che si comporti in futuro.