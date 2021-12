Gerard Depardieu accusato di stupro dall’attrice Charlotte Arnold

Gérard Depardieu, monumento di 72 anni al cinema francese, è stato accusato di un crimine”stupro” E “aggressione sessualeIl 16 dicembre 2020, per atti commessi nell’estate del 2018, ma l’identità della sua vittima era sconosciuta fino ad allora.

“Sono una vittima di Depardieu… È passato un anno intero da quando è stato incriminato (incriminato, ndr). non posso più tacere…Charlotte Arnold ha scritto sul suo account Twitter.

“È stato incriminato per un anno. Funziona mentre trascorro il mio tempo vivo‘, continua un 25enne del Giura.Questa vita mi è sfuggita per 3 anni e voglio vivere senza rinnegare me stessa. Questo discorso potrebbe essere un grande shock nella mia vita e non ottengo assolutamente altro che la speranza che la mia integrità venga ripristinata.“

“Stare in silenzio mi sta seppellendo vivo‘, conclude.

Né Elodie Twilon Heppon, avvocato del denunciante, né May Hervey Timim, avvocato di Gérard Depardieu, hanno voluto commentare questa lettera.

►►► Leggi anche: Aperta nuova inchiesta contro la PPDA accusata di stupro

Tra i messaggi di sostegno al tweet di Charlotte Arnold, la scrittrice Florence Purcell, che accusa l’ex presentatore delle 20:00 Patrick Boufer d’Arvour di averla violentata, le racconta di “Tutto ciò che supportiamo“.

Il denunciante, che pochi giorni prima aveva denunciato alla gendarmeria alla gendarmeria uno stupro avvenuto pochi giorni prima nell’abitazione della star parigina, aveva ottenuto nell’estate del 2020 che tale indagine, classificata per la prima volta dalla Procura di Parigi, avrebbe essere assegnato meccanismo. al giudice.

Dopo l’incriminazione rivelata dall’AFP, il gip ha ascoltato nel merito il sig. Depardieu, secondo fonti vicine al caso. Contestare i fatti e lasciare libero senza sindacato giurisdizionale.

Secondo queste stesse fonti, l’attore avrebbe chiesto alla camera investigativa della Corte d’appello di Parigi di annullare l’atto d’accusa, ma la richiesta non sarebbe stata ancora esaminata. Le indagini sono ancora in corso.

Charlotte Arnold è un’attrice ma anche laureata in danza classica e contemporanea, oltre che in pianoforte. Ha recitato in dozzine di cortometraggi e in diverse commedie. Ha anche realizzato la colonna sonora di diverse serie Netflix.