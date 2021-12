Virginie Evira in un abito corto nero di fronte a Jean-Charles de Castelbajac e alla sua giovane moglie

Divenne presto uno dei personaggi principali del cinema francofono. E questa è la fine dell’anno 2021, che non accadrà senza di essa. 22 dicembre 2021, Vergine Evira Apparirà nel film Madeline CollinsScritto da Antoine Barrow, anche co-avventura altri bambiniScritto da Rebecca Zlotowski. Ma questo è un altro progetto che è venuta a presentare in Francia, al cinema Pathé Opéra di Parigi.

Il 16 dicembre 2021, il compagno di Nils Schneider è stato effettivamente circondato dalla squadra del lungometraggio Aspettando Bojangles, nel secondo distretto del nostro capoluogo. Il regista Regis Rwensard ha fatto il viaggio, così come Solan Machado Graner, Claire Manchon e Olivier Manchon, i co-sceneggiatori del film, e Guillaume Schiffman, direttore della fotografia. Sono stati invitati anche Olivier Bourdiot, che ha scritto il libro da cui è stato tratto questo lavoro cinematografico, così come Catherine Fruet, Jean-Charles de Castelbajac e sua moglie di 36 anni, Pauline de Derwas – che ha sposato civilmente nel 2019 e doveva nel 2021.

Ero convinto di essere un elefante

Virgin Evra sta per far ridere e piangere le persone. in un Aspettando Bojangles, che uscirà in Francia il 5 gennaio 2021, rappresenta il disturbo bipolare – come hanno fatto recentemente Damien Bonnard e Leila Bakhti in preoccupazione – In un insolito murale di famiglia. L’azione eccentrica e la danza hanno ferito molto il suo eroismo. “Ero convinto di essere un elefante, lento, quando una comparsa è venuta a dirmi che mi trovava grazioso nel gruppo.La madre di Ali si confessa sulle colonne della rivista Madame Figaro. Onestamente pensavo stesse ridendo di me, ma alla fine, anche se non sono Ginger Rogers, va bene. Come cosa, la percezione di se stessi può essere una cosa complessa.“Ci vediamo in stanze buie, tra qualche giorno, per un parere…

