George e Amal Clooney, divertenti segreti sui loro gemelli trilingue

Sul set di “CBS Mornings” mercoledì, George e Amal Clooney hanno discusso della loro relazione con i loro due figli, Ella e Alexander.

George e Amal Clooney sono stati presi al loro stesso gioco. Sono stati invitati sul set di “CBS Mornings” mercoledì, dove la coppia ha confermato la loro relazione, i loro inizi, così come i loro gemelli, Ella e Alexander (5 anni). Quando l’annunciatrice, Gayle King, ha chiesto se i loro figli fossero “loquaci”, George Clooney si è concessa alcuni segreti… sorpresa.

« Abbiamo commesso un errore enorme. Gli abbiamo insegnato l’italiano “Rivelare. Problema: la coppia non parla la lingua. ” Quindi li abbiamo armati di un linguaggio con cui possono attaccarci. E non sappiamo davvero cosa stanno dicendo Ha detto divertito, confermando che i gemelli parlano italiano e francese. L’attore 61enne ha anche rivelato che il supereroe preferito di suo figlio è Batman, un personaggio che l’attore ha già interpretato. batman e pettirossonel 1997. Un ruolo tutt’altro che gradito a un bambino: ” Gli ho detto “Sai che ero Batman prima”, ha risposto “Sì, ma non più” Lasciandolo, scoppiò in una risata.

Parlando a “Entertainment Tonight” all’inizio di settembre, George Clooney ha detto che i suoi figli sono liberi di ” fare quello che vogliono “Dalle loro vite.” Penso che siano un po’ più intelligenti di me, quindi probabilmente faranno qualcosa. Parlano già tre lingue, mentre io sto ancora lavorando sull’inglese scherzosamente. L’americano è attualmente in tournée per il suo ultimo film Biglietto per il paradisonelle sale il 5 ottobre.