Tom Hanks ufficiale: “Ho fatto solo quattro bei film”

Con due Oscar come miglior attore (per Filadelfia Nel 1994 e Forrest Gump nel 1995 (su sei nomination)Big, salva il soldato Ryan da solo al mondo E per un ruolo secondario Bella giornata in giro), Tom Hanks è uno degli attori più in voga di Hollywood. Il suo film è composto da 94 righe e include titoli indimenticabili come Splash, Turner and Hook, Joe Against the Volcano, Flame of Vanity, League of Their Own, Sleepless in Seattle, Apollo 13, You’ve Got the Mail, Green Line, Catch Me If You Can, Terminal, Codice Da Vinci (e le sue dipendenze), Il capitano Phillips, Il ponte delle spie, Sully, I documenti del Pentagono, Elvis o Pinocchio.

Una carriera pazzesca, che ovviamente non lo soddisfa. In piena promozione del suo primo romanzo, Crea un altro capolavoroha fatto una dichiarazione alquanto sorprendente: “Nessuno sa come viene fatto un film, anche se tutti pensano di saperlo. Ne ho fatti molti (e penso che solo quattro siano buoni).” Saremo curiosi di sapere quale. Ma una cosa è certa: quasi tutti a Hollywood sognano di poter trasformare coloro che ai loro occhi sono impopolari.