“Sono triste, scioccato e confuso”: il principe Nikolai di Danimarca, 23 anni, esprime delusione dopo che sua nonna, la regina Margrethe, lo ha privato del titolo

Il principe Nikolai si è detto “rattristato, scioccato e confuso” dopo aver appreso che sua nonna, la regina Margaret, lo aveva privato dei suoi titoli “per il suo bene”. Cette décision a également été price pour ses deux frères et sa soeur et a provoqué une onde de choc au royaume du Danemark o les sujets de la Reine se demandent, si cette décision n’est pas le reflet de senegé méau Famiglia reale…

Il principe 23enne non potrà utilizzare il titolo di Sua Altezza Reale. Ai suoi due fratelli e alla sorella è stato detto dalla loro regina nonna, che rimuovere i loro titoli sarebbe stato equivalente “Buona cosa per loro in futuro.”





La contessa Alexandra, madre del principe Nicola e del principe Felice e prima moglie del principe Joachim, ha espresso la sua delusione alla CNN tramite l’addetta stampa Helle von Wildenrath Lofgren. “Non crede perché e perché ora, perché non c’è una buona ragione”, ha detto. Sviluppa il suo rappresentante. Si chiede perché il cambiamento non possa aspettare fino al giorno del loro matrimonio, quando “perdono comunque i loro titoli quel giorno”, un giorno in cui avrebbe potuto essere comunque felice.concluso.

Nikolai e Felix, entrambi modelli, dal matrimonio del principe Gioacchino I con Alessandra, contessa di Fredericksburg.

Giovedì mattina, la famiglia reale danese ha risposto dopo che il principe Joachim ha affermato che i suoi quattro figli hanno ricevuto solo cinque giorni di preavviso prima che la nonna, la regina Margrethe, li privasse dei loro titoli.

Il principe Joachim, 53 anni, il più giovane dei due figli di Margaret, ha detto che i suoi figli Nikolai, Felix e Henrik, 13 anni, e Atena, 10 (due del suo primo matrimonio e due del suo secondo matrimonio) erano stati “contagiati” dall’annuncio.

“Siamo tutti così tristi. Non è mai divertente vedere i tuoi figli farsi male. Si trovano in una situazione che non capiscono”, Lo ha detto in un’intervista al quotidiano danese Extra Bladet.

Il principe Joachim, sesto in fila dietro a suo fratello e ai suoi figli, stava parlando fuori dall’ambasciata danese a Parigi, dove vive con la sua seconda moglie Marie e i loro figli Henrik e Athena.

“Tutta la mia famiglia è ovviamente molto triste. Siamo, hanno anche detto i miei genitori, scioccati da questa decisione e dalla velocità con cui viene attuata”, Il principe Nikolai, il figlio maggiore del principe Joachim, ha detto al quotidiano danese Extrabladet.

In una dichiarazione, il palazzo ha affermato che c’era “molto sentimento” ma la decisione è stata “lunga e deliberata” ed era progettata per “assicurare il futuro” della monarchia.

Gli altri quattro nipoti di Margaret – il principe Christian, 16 anni, la principessa Isabella, 15 e i gemelli di 11 anni, il principe Vincent e la principessa Josephine – nati dal figlio maggiore ed erede al trono, il principe ereditario Federico, mantengono i loro titoli.

La dichiarazione suggeriva anche che si trattava di una mossa per ridurre la monarchia, facendo eco al desiderio di re Carlo per la famiglia reale britannica e di altri reali europei.

La scorsa notte, la regina Margaret ha difeso la sua decisione, dicendo in un evento a Copenaghen: “È una considerazione che ho da molto tempo e credo che sarà utile per loro in futuro. Ecco perché”.