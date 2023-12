Fumata bianca si avvicina al Club Brugge – All Football

Da diverse settimane l'interesse dell'Inter per Tajon Buchanan è diventato sempre più tangibile. Il processo di trasferimento ha subito un’ulteriore accelerazione nelle ultime ore.

Sta cercando un'alternativa per compensare l'infortunio di Juan Cuadrado sul fianco destroInter Milan Più vicino all'accordo nel fascicolo Tajon Buchanan. Secondo Sky Sports, l'amministrazione sta attualmente discutendo con il Club Brugge una somma di circa 10 milioni di euro, oltre ai bonus.

Si tratta di una cifra molto bassa per alcuni follower, viste le potenzialità del ragazzo e il suo buon rendimento in squadra Canada Ai Mondiali in Qatar. Altri sostengono, al contrario, che il Brugge stia facendo una buona mossa per un giocatore tutt'altro che titolare con Maxime De Cuyper e Andreas Skov Olsen sulla fascia destra.

La Lega Professionisti si renderà conto del fenomeno che era alla sua portata solo dopo la sua scomparsa? un interesse Manchester City potrebbe suggerire.